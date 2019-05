Le Team de Cruz rajeunit et revitalise le CC Genève

Le curling genevois vit son âge d’or. Correction, de bronze! Oui, on pourrait ergoter, mais une médaille olympique ou mondiale de ce métal est déjà une formidable prouesse dans ce sport en pleine expansion. Celle conquise l’hiver dernier à Pyeongchang avait consacré le talent d’une équipe née sur la piste de Tivoli. Celle remportée ce printemps au Canada a confirmé son épatante vitalité. Peter de Cruz et ses potes sont les dignes ambassadeurs du CC Genève, un club de tradition, formateur mais en panne de relève. Sur ce désert de glace viennent toutefois de percer quelques pousses prometteuses. Il a suffi pour cela d’une graine olympique.

À Sous-Moulin, Gianni Panagia est un président comblé. Le déménagement du club à Thônex n’a certes pas été une mince affaire. Aujourd’hui, celui-ci est le locataire d’une nouvelle halle à la naissance tourmentée mais à la jeunesse pleine d’enthousiasme. «On les a presque pris au berceau», sourit, affectueusement, le dirigeant. Il évoque la douzaine de curleurs, hauts comme trois pierres, qui ont porté fièrement les couleurs du club cette saison en LNC. «C’est l’effet olympique, on le doit au Team de Cruz, à la visibilité que leur exploit nous a offerte», assure-t-il.

Une manne précieuse

Oh! Ce n’est pas un baby-boom. Plutôt une pouponnière! Les débutants ont entre 8 et 10 ans. Le même âge que Valentin Tanner lorsqu’il avait déserté la salle de danse de ses parents pour se glisser sur la glace de Tivoli, juste en dessous. Ils rêvent de balayer comme lui, de réussir un triple take-out comme Benoît Schwarz en a le secret. «Quand ils les ont côtoyés à l’entraînement, ils avaient les yeux qui brillent», témoigne Camille Crottaz, la responsable du mouvement juniors. Y a-t-il de futurs champions dans le lot? «C’est trop tôt pour le dire. Ils sont plein d’entrain et de volonté, ils s’identifient à leurs héros. Mais il leur faudra encore beaucoup de persévérance pour toucher au but», répond Gianni Panagia.

Pour guider leurs jeunes successeurs, les médaillés olympiques paient de leur personne et prêchent la bonne parole. «Vis-à-vis d’eux et du club, on a une responsabilité, un devoir d’exemple. On fera tout ce que l’on peut pour les aider», affirme Benoît Schwarz. Comme ses partenaires, il est le parrain d’une équipe juniors, sous l’égide de Swiss Curling. Étudiant à Saint-Gall, on lui a attribué un team de Glaris. À Genève, il faudra encore patienter un peu. Isolés, deux juniors de Sous-Moulin sont partis poursuivre leur formation à Champéry (Leny Emmenegger) et en équipe de France (Killian Gaudin).

Pour Camille Crottaz, c’est le déménagement du club qui a appauvri le secteur de la relève, jusque-là florissant avec 17 médailles collectionnées entre 2004 et 2014 sur le plan suisse et international. «Autour de Sous-Moulin, il a fallu recréer une nouvelle zone d’influence. Pour cela, on a organisé des initiations dans les écoles des trois communes chênoises. Et là aussi, les membres du Team de Cruz se sont impliqués.» Aujourd’hui, même si la location de la halle, les frais énergétiques et l’engagement d’un icemaker pro coûtent cher, le CC Genève peut envisager l’avenir avec un certain optimisme. Grâce à l’effet olympique, il a organisé cette saison des initiations pour 3500 personnes, un record. Une précieuse manne financière, qui couvre un tiers de son budget. «Sans elle, le club ne tournerait pas», affirme le président. Sans ses mousquetaires, non plus. (TDG)