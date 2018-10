Le Team de Cruz est reparti comme en quatorze

Un réveil en panne, un médaillé olympique qui se lève en bataille et c’est la course. Oui, il y a une vie après les JO. Non, elle ne s’ouvre pas sur un grand vide comme on pourrait l’imaginer. «Sauf si on n’a rien à faire», s’exclame Valentin Tanner. Un petit noir et le curleur déjanté a retrouvé toute sa gouaille. La gloire éphémère ne l’a pas changé. Au lendemain d’un succès en finale du Masters de Champéry, sans doute décisif dans la course aux Européens de Tallinn (17-25 novembre), le balèze du Team de Cruz s’est remis au turbin. Il est toujours barman dans un sauna coquin. «Dans l’esprit, on est pro de curling. Mais le salaire, on le gagne autrement qu’en lançant des pierres et en balayant la glace», dit-il. D’accord, il y a des jobs moins sexy!

Pékin 2022, une évidence

Huit mois après, que lui inspire leur exploit de PyeongChang? «Beaucoup d’émotion et, pourquoi m’en cacher, une certaine fierté», répond-il. Étonnamment, ce n’est pas la petite finale qu’il a immortalisée. Ni la dernière pierre, si précieuse. Ni la cérémonie protocolaire, si flatteuse. «Non, c’est notre barrage contre l’Écosse. C’est le seul match que j’ai revu à la TV. Dans nos regards et notre langage corporel, j’ai ressenti toute l’intensité de ce quitte ou double. On n’avait plus le droit à l’erreur, on en avait déjà assez commis auparavant. On a pu se récupérer, on a eu cette chance-là. J’ai de la compassion pour Ramona Härdi, la patineuse de vitesse suisse. Elle s’est entraînée comme une dingue, peut-être plus que nous, et une chute d’entrée a ruiné tous ses espoirs.»

Le curleur genevois n’est pas qu’un boute-en-train à poigne. Son aventure olympique l’a ramené à l’enfance, à son serment de gosse («Maman, je veux aller aux Jeux»), à ses premières pierres maladroites. «Ma médaille de bronze m’a rappelé d’où je viens. C’est le bonheur de toute une vie.» Elle ne lui a pourtant rapporté que 40 000 francs, à se partager à cinq. Tout juste le salaire journalier de Messi! «Et alors, on n’est pas devenus les rois du monde. Pour nous, c’est déjà beaucoup. Et ce n’est rien par rapport à toutes les marques de sympathie que l’on a reçues.»

C’est pour revivre cela, «pour faire encore mieux», que Valentin Tanner et ses potes Peter de Cruz et Benoît Schwarz ont décidé de se remettre sur orbite olympique. Depuis août, ils sont repartis comme en quatorze. Comme en 2014, l’année de leur première consécration mondiale, à Pékin déjà. Les Jeux comme une évidence. Un élan unanime. «Pour nous, c’était clair. On n’a pas enrôlé Sven Michel (ndlr: le remplaçant de Claudio Pätz) pour lui dire qu’on allait retirer la prise. Avec lui, on espère un jour gagner autre chose que de l’argent ou du bronze. Dans notre entourage, on nous le répète assez: «La prochaine fois, ce sera l’or.» Nous aussi, on se le dit.»

«Un supercoéquipier»

Alors, après PyeongChang, les compères se sont séparés puis ont disparu dans la nature pour mieux se retrouver, cinq mois plus tard. Chaque année, ils font le même coup. «Là, il fallait vraiment se détacher, prendre le large, la saison avait été si prenante. Moi, j’ai bossé un mois et je suis parti en Inde avec ma mère, puis à New York et à Barcelone avec mon frère», raconte Valentin Tanner. Une échappée belle avant de retrouver la glace, en plein été. Un atterrissage brutal? «Non, on retrouve vite nos habitudes et la clé de l’armoire à balais. On a déjà été jouer en Chine et au Canada. Ce qui a changé, c’est que tout le monde veut nous battre. Et c’est plutôt cool!»

Cette saison postolympique, réputée pour être plus light, ne l’est pas vraiment pour des Genevois frustrés et revanchards, qui n’ont pas encore digéré leur privation de Mondiaux – le championnat suisse qualificatif s’était déroulé durant les JO. «Une honte et la risée», assène Valentin Tanner. C’est dire s’ils n’ont pas envie de voir les prochains Européens leur filer sous le nez. Mais gare au Team Bern Schwaller, qui leur mène la vie dure. «Cet automne, on l’a battu trois fois à plates coutures, mais grâce à un important succès au Canada, c’est lui qui était en tête du classement de sélection. Pour reprendre la main, on devait à tout prix réussir un sans-faute à Champéry.»

Parce que le Team de Cruz ne revendique aucun passe-droit, il s’est chargé sur la glace valaisanne de mettre tout le monde d’accord en remportant ses sept matches, dont le dernier, en finale, contre l’Écosse. On y a vu à l’œuvre Sven Michel, l’ancien «rival détesté», devenu un «supercoéquipier». «C’est un très bon gars, qui a parfaitement intégré notre groupe», se réjouit Valentin Tanner. Avec l’ancien skip d’Adelboden, maçon de métier et champion du monde mixte en titre, les Genevois ont trouvé un bâtisseur en or. Celui avec lequel ils espèrent conquérir l’Olympe, en 2022 à Pékin. (TDG)