Le HC Servette assure le minimum à Richemont

L’EuroHockey Challenge I, premier tournoi européen accueilli à Richemont, n’a pas réservé toutes les satisfactions escomptées au HC Servette, qui a néanmoins obtenu le minimum en assurant à la Suisse une place au même niveau continental pour la saison prochaine. Écartés des matches de promotion, les Genevois ont enlevé dans la douleur leur finale contre la relégation face aux Portugais de Lousada, battus 3-1 (2-1) dans une rencontre entamée lundi matin sur le coup de 8 h 30.

«L’objectif était de jouer pour la promotion, mais nous n’avons pas été assez réalistes lors des matches 2 et 3. Très défensifs, nos adversaires y ont mis plus de cœur que nous. Peut-être la pression…» confiait le capitaine Pascal Zimmermann. «Je suis content de ce que nous avons montré, nous avons joué du beau hockey, mais pas suffisamment transformé nos occasions. Lundi, malgré la fatigue, nous avons été plus efficaces», confirmait l’entraîneur Xavier Santolaria.

Après la victoire initiale (4-0) face à Plzen Litice, Servette s’est incliné tant devant les Danois de Stagelse (3-4) que contre Slavia Prague (0-1). Face aux Tchèques, les Grenat ont tiré à deux reprises sur les montants dans les cinq dernières minutes. Contre Lousada, deux buts de l’international espoirs français Gaëtan Fabron et un d’Oscar Lüscher ont permis aux Genevois de maintenir la Suisse en Challenge I, dans une rencontre où le gardien Zesiger a eu maintes occasions de s’illustrer.

Le président grenat Erik Mudde affichait un large sourire à l’issue d’un tournoi fréquenté par quelque 1500 spectateurs sur les quatre jours de la compétition: «Tout s’est très bien déroulé, les officiels – au nombre de seize et dont nous avons dû prendre en charge tous les frais – ont été plein de louanges pour notre organisation, affirmant que tout s’était passé à merveille. Samedi soir, ils se sont improvisé un barbecue au parc des Eaux-Vives», se réjouissait le dirigeant. (TDG)