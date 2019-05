Le Genevois Maiki Molinas, sacré champion du monde

Un coup de maître. Un coup de deux. Qui fait basculer le score de 12 à 11 à 13 à 12. Maiki Molinas n’a pas tremblé au moment de porter l’estocade et de tirer. Pouvait-il en être autrement à Almeria, dans ce sud de l’Espagne qui chérit la corrida mais pas que. Après les oreilles et la queue, les boules font aussi recette dans ce coin de pays.

Dimanche, jour de finale, le Genevois Maiki Molinas, 23 ans, a vécu «un rêve de gosse en réussissant la boule d’une carrière», a-t-il lancé au micro de la télévision espagnole qui retransmettait la compétition en direct. Né à Marseille (bon sang ne saurait mentir) dans une famille férue de pétanque, Maiki représente la Suisse depuis plusieurs années. Cet as du tir (mais pas que) décroche sa plus belle victoire contre le plus beau des adversaires. Une légende. Henri Lacroix, 16 fois champion du monde et membre de la triplette mythique Quintais-Suchaud-Lacroix.

De quoi donner un sacré relief à sa victoire.

(nxp)