Le Geneva Open a pris un fort accent américain

Il y a de cela une année, ils avaient quitté Stan Wawrinka sous un soleil de plomb en lui chantant la mélodie du bonheur, la mélodie du vainqueur. Les oiseaux qui nichent au-dessus du central du Parc des Eaux-Vives auraient aimé pouvoir reprendre leur petite musique, ce mercredi, en retrouvant le Vaudois sur les courts du Geneva Open. Mais la pluie et une programmation absurde ont bousculé l’agenda du tournoi. À tel point que le double tenant du titre n’est entré en lice qu’à l’heure où seuls les hiboux perchaient, au bout de la soirée, sur le coup de 21 h 14 . Et pour eux, le tennis, bof, bof… Les rapaces n’ont donc même pas regardé du coin de l’œil le «come-back» de «Stanimal». Quant aux moineaux, ils s’étaient contentés de piailler devant les prestations de la cohorte américaine qui n’a pas manqué d’investir massivement l’écrin genevois.

Une sacrée évolution

Eh oui, il suffit de circuler dans les allées du Geneva Open pour comprendre que celui-ci a pris des allures de deuxième maison pour les joueurs à la bannière étoilée. Ils étaient sept sur la ligne de départ en simple, ils sont encore trois en lice, prêts à s’arracher pour succéder samedi à Wawrinka.

Une sacrée évolution quand on sait qu’aucun des leurs n’était présent en 2015 à la première édition de l’épreuve. Sauf qu’il a suffi que trois d’entre eux se pointent l’année suivante pour que l’intérêt des Yankees pour les Eaux-Vives grandisse. On les voit désormais observer leurs matches respectifs et partager des entraînements, voire un bon moment en double, comme le font Sam Querrey et Steve Johnson, titrés ici en 2016 et sérieux prétendants cette semaine encore. «Nous venons ici car l’endroit est idéal, le tournoi superbement organisé», lâche le second cité.

La compétition avant tout

Même s’il se murmure que tous ne sont pas amis, suivant notamment leur tendance politique, le bouche-à-oreille fonctionne à plein entre Américains, comme l’assure Tennys Sandgren, révélation du dernier Open d’Australie et premier quart de finaliste: «L’an passé à pareille époque, j’étais allé jouer à Lyon, mais, après avoir entendu tant de bien du Geneva Open de la part de plusieurs joueurs ces derniers mois, il me tardait de venir ici. Je ne regrette pas mon choix, car l’ambiance est incroyable et, surtout, les courts sont en parfait état, même lorsqu’il pleut.»

Certes, les terrains préparés par Donato Ciriolo sont un must, le lieu est beau et l’ambiance plutôt décontractée, mais les explications à cette forte représentation US ne s’arrêtent pas à cela. Ce que confirme Eric Rogers, directeur du TC Genève: «Ces gars sont avant tout des compétiteurs et ils veulent jouer. L’idée de ne pas s’aligner avant un tournoi du Grand Chelem ne les effleure même pas. Cela n’est pas dans leur mentalité, bien au contraire.»

Alors, Steve Johnson et Cie sont prêts à «bouffer» des matches et des entraînements au bout du lac pour débouler ensuite en force à Roland-Garros. Même éliminés, ils peuvent peaufiner leur préparation sur des courts genevois qui leur sont alloués jusqu’au bout de la semaine. À croire finalement que les Yankees ne sont pas si allergiques que cela à la terre battue!

«Le désamour des Américains pour la brique pilée est une légende, balaie Rogers. Au fil du temps, ils ont d’ailleurs tous bien compris que, s’ils désiraient s’installer sur le long terme parmi le top 20 ou le top 30 ATP, ils ne pouvaient plus se permettre de bouder cette surface.»

Vainqueur d’un titre sur ocre et deux fois finaliste, Sam Querrey n’est pas pour rien la tête de série No 1 du tableau genevois. Et il aimerait bien que la prochaine mélodie du bonheur et du vainqueur lui soit adressée. Avec l’accent de San Francisco.

