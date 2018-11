Le GSHC apprendra-t-il un jour de ses erreurs?

Mardi soir à Berne, Chris McSorley a ouvertement questionné le leadership de ses meilleurs joueurs. Ce jeudi à Lugano, Tanner Richard – l’un des principaux joueurs visés –, a donné un argument supplémentaire à son coach pour grincer des dents. Alors que les Genevois venaient de concéder deux buts en 35 secondes (de 0-1 à 2-1), le bouillant joueur n’a rien trouvé de plus intelligent à faire que de balancer sa crosse à la tronche d’un adversaire. Une faute d’autant plus stupide que le jeu se déroulait en zone offensive. Puni (2 + 10’), Tanner Richard n’a plus pu jouer jusqu’à la 23e.

C’est donc sans son maître à jouer que les Aigles ont tenté de revenir au score lors d’une période de cinq minutes en supériorité numérique. Au moment où son entraîneur aurait le plus eu besoin de lui, en somme. Son comportement avait déjà été suspect mardi à la PostFinance Arena puisqu’il avait été directement impliqué sur le premier but en raison… d’une faute en zone offensive.

«Je l’apprécie énormément entant que personne, a remarqué le technicien. Mais il y a des choses qu’il doit encore apprendre. Et c’est une évidence que lorsqu’il est pénalisé, il n’aide pas l’équipe.» Le principal incriminé ne s’est pas défilé. S’il avoue devoir plus faire attention, il promet que ce n’est pas une question d’effort. «C’est comme un junior qui se dit sans arrêt de ne pas faire d’erreur, image-t-il. Tu es sûr qu’il fera une erreur au premier puck. Moi, je me dis de ne pas commettre de faute et voilà… Bertaggia mesure moins de 180 cm et je le touche au visage en me protégeant. C’est rageant car je ne voulais pas lui faire mal.»

Lors de la seconde moitié de la rencontre, Genève n’a pas eu à rougir de sa prestation. «Je crois en cette équipe, a remarqué Chris McSorley. Je ne suis pas inquiet. Regardez Lausanne où ils étaient il y a un mois et maintenant…» Il est vrai que lors de l’ultime période, les deux équipes ont fait jeu égal. De quoi se donner du courage au moment de préparer le duel face à Zoug, ce vendredi aux Vernets. Et les Grenat en auront bien besoin. Les joueurs de Suisse centrale, bien reposés, se présenteront face à une équipe qui sera rentrée au petit matin de sa transhumance au Tessin.

Comme si jouer trois matches en quatre jours ne suffisait pas, les Genevois ont perdu deux hommes: Henrik Tömmernes et Noah Rod. Le premier souffre visiblement de l’épaule, tandis que le capitaine est touché au bas du corps. «Ils seront probablement absents face à Zoug», a regretté Chris McSorley.

(TDG)