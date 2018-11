Le FC Sion de Murat Yakin gagne enfin à Tourbillon

Au terme d’un match qu’il a d’abord maîtrisé avant de lui échapper totalement en deuxième période, ce qui devait permettre à Thoune d’égaliser, Sion l’a emporté 2-1 grâce à un exploit de Bastien Toma qui libéra les 8200 spectateurs de Tourbillon.

Le match ne pouvait pourtant pas mieux commencer pour le FC Sion. Après 270 secondes, Kouassi récupérait un ballon perdu par Sutter pour lancer Kasami sur la droite. Après avoir repiqué au centre, le No 7 valaisan adressait une frappe qui surprenait un Faivre peu inspiré et peut-être aussi masqué au départ du tir. Se présentant avec une nouvelle charnière défensive, Yakin choisissant de laisser Neitzke, l’élément qu’il avait le plus utilisé jusqu’ici, sur le banc au profit de Bamert (associé à Ndoye), Sion allait d’abord quelque peu tergiverser sur la suite à emprunter - devait-il déjà spéculer ou jouer crânement les coups à fond? Avant de proposer plusieurs jolis enchaînements et de mettre un peu de folie, ce qui contribua à réveiller Tourbillon.

Thoune inexistant

On passa ainsi plusieurs fois près du 2-0, notamment lorsque Glarner repoussa sur la ligne une frappe de Kouassi (24e), consécutivement à une mauvaise sortie de Faivre. Absolument inoffensif jusque-là et surtout indigne de son rang, Thoune devra patienter jusqu’aux arrêts de jeu de la première période pour adresser un tir (mal cadré!) en direction de la cage valaisanne, un petit événement à mettre au crédit de Hediger.

Le festival Kasami reprenait dès le retour des vestiaires. L’attaquant forçait Faivre à un difficile arrêt avant de s’arracher quelques secondes plus tard pour trouver le petit filet. Mais à force de manquer l’occasion de réaliser le break, Sion finit inévitablement par s’exposer. Après une première alerte signée Sorgic et un but bernois annulé pour hors-jeu, le même Sorgic se trouvait à la réception d’un centre de Tosetti. Dans un trou de souris et malgré la présence de Morgado, le No 9 parvenait à relancer les actions d’un FC Thoune alors métamorphosé.

Yakin expulsé

Tout l’inverse de Sion, qui fit mine de s’étioler jusqu’à parfois s’éteindre. Mais ses joueurs trouvèrent toutefois encore quelques ressources pour renverser un destin contraire. D’abord privés d’un penalty (main bernoise non sanctionnée) qui valut à Murat Yakin d’être expulsé en tribunes, ils allaient trouver la récompense de leur sursaut grâce à une extraordinaire frappe de Bastien Toma terminant sa course dans la lucarne.

Murat Yakin tient enfin sa première victoire à Tourbillon mais dieu que cela a été compliqué. L’essentiel est pourtant là. Peut-être ce déclic contribuera-t-il à libérer le FC Sion quand celui-ci se produit à domicile.

Sion - Thoune 2-1 (1-0)

Tourbillon, 8200 spectateurs. Arbitre: M. Fähndrich.

Buts: 3e Kasami 1-0, 61e Sorgic 1-1, 82e Toma 2-1.

Sion: Fickentscher; Maceiras (43e Abdellaoui), Bamert, Ndoye, Morgado; Toma, Kouassi; Zock, Kasami, Adryan (87e Neitzke); Lenjani (49e Fortune). Entraîneur: M. Yakin.

Thoune: Faivre; Glarner, Rodrigues, Sutter, Facchinetti; Gelmi (57e Karlen); Tosetti, Hediger, Stillhart (86e Schwizer), Spielmann (46e Salanovic); Sorgic. Entraîneur: M. Schneider.

Notes: Sion sans Mitryushkin, Angha, Grgic, Song, Baltazar, Raphael, Carlitos (blessés). Thoune sans Costanzo, Righetti et Hunziker (blessés). 24e: sauvetage de Glarner sur la ligne (Kouassi). 59e: but de Salanovic annulé pour hors-jeu. 80e: Murat Yakin est renvoyé dans les tribunes.

Avertissements: 14e Morgado (jeu dur), 64e Rodrigues (jeu dur), 80e Sutter, 86e Hediger, 90e Fortune. (nxp)