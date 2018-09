Le Demi de Jussy se défoule de nuit. Par Toutatis, ils sont fous ces organisateurs.

Avec son complice Didier Tavernier, qui est à la plonge, André Nallet est l’instigateur et la mémoire du marathon de Jussy. À une époque où la course à pied était loin d’avoir fait sa révolution culturelle, il a osé prendre des chemins de traverse. C’était en 1981. Plus tard, l’aventure a failli se perdre dans les bois. Elle s’est embourbée lors d’un inoubliable championnat suisse. «On était un peu des précurseurs, sourit le vieux grognard. D’une certaine façon, on a popularisé le trail avant l’heure.»

Enterré – mais pas mort! – le marathon iconoclaste s’est alors métamorphosé en semi-marathon. Et là encore, il fait toujours un malheur, pour le plus grand bonheur de cette chenille nyctalope qui a pris l’habitude de s’étirer dans la nuit, baskets aux pieds, comme samedi soir. André Nallet et ses amis peuvent être fiers du chemin parcouru. «On a su évoluer. Relooker l’image de la course sans en dénaturer l’essence», dit-il.

Gare aux démons de minuit

Mais pourquoi la nuit? «Pour nous distinguer, pour ne pas perdre nos coureurs alors qu’un calendrier chamboulé nous avait obligés à déménager sur le week-end du Jeûne genevois. En fait, on n’a jamais manqué d’idées pour retomber sur nos pieds. Depuis, d’autres nous ont copiés», confie Didier Tavernier, l’ancien GO. Oui, imités mais jamais dépassés.

Il est bientôt 21 heures et Jussy s’égaie. Sur la ligne de départ, un camion décharge son étonnante cargaison. Des passagers déjantés, un dinosaure, un chanteur disco à perruque, une nymphe futuriste, un soldat romain. Le dernier échauffement sera loufoque. Par Toutatis, ils sont fous ces organisateurs!

Dans le peloton qui trépigne, on se marre, on se laisse prendre au jeu. On sait que sur le parcours, d’autres surprises sont au programme. «C’est un peu pour ça que l’on vient ici. Pour l’ambiance, pour cette atmosphère délurée qui décontracte les muscles et la tête», s’exclament les habitués. «La nuit, on se sent pousser des ailes», confirment les adeptes du walking. Pour eux, c’est marche et rêve. Encore une fois, les participants ne seront pas déçus. Julien Stoky, le metteur en scène de cette dixième nocturne, s’est déchaîné. À fond les manettes! Avec sa bande de potes, l’électricien qui travaille dans l’événementiel s’éclate. «Le Demi de Jussy, c’est mon défouloir», dit-il. Avec lui, la manifestation a déjà découvert le cinquième élément et traversé la quatrième dimension. Là, elle fait un retour vers le futur. À Lullier, un DJ et son orchestre postiche massacrent joyeusement les «Démons de minuit». Mais ce ne sont pas des fantômes de l’ennui qui courent à leur rencontre. Plus loin, les frontales éclairent d’autres saynètes, d’autres extravagances. Rencontre forestière avec un diplodocus. Immersion dans le village gaulois d’Astérix et Obélix. «J’aurais bien pris un peu de potion magique», s’exclame Olivia. Elle battra pourtant son record du semi de cinq minutes, à l’eau!

Le risotto, l’autre hit

Car Jussy, c’est aussi une vraie course. Avec de vrais champions comme Penuel Kiondo et Abdou Kiday, vainqueurs du 10 km, ou Fabiola Rueda-Oppliger et Willy Molle, sans rivaux sur le semi-marathon. Eux aussi viennent pour la délirade et repartent avec un sac de patates en guise de prix, distribué par Bernard Caseys, le nouveau patron de l’organisation, alias la «Reine des Neiges».

Avant le tam-tam des réseaux sociaux, c’est le bouche-à-oreille qui a établi la réputation de la course. Cette année encore, les 1500 dossards ont trouvé preneur en trois semaines. Sold out avant l’été! «On pourrait accueillir plus de monde, mais ce serait au détriment de la sécurité et de la qualité de notre accueil», explique Bernard Caseys. Dans la salle communale, tandis que les semi-marathoniens sont repartis pour un tour, les premiers classés du 10 km se mettent à table. Le risotto, c’est l’autre hit de Jussy. En cuisine, c’est l’ancien comité qui est aux fourneaux. Pour nourrir ce bataillon d’affamés, il faut 120 kilos de riz, 250 litres de bouillon, 12 kilos de bolets et 24 kilos de parmesan. Et une marmite de passion.

L’avenir de la course? Il mijote. «On n’est pas encore en manque d’inspiration», rassure Julien Stoky. «Jusqu’à la 40e édition, on sera fidèles au poste, assure Bernard Caseys. Après, on espère que des jeunes prendront la relève.» La fête ne masque pas les soucis. Les bénévoles ne courent plus les rues, l’organisation affronte ces temps de nouvelles contraintes administratives et techniques. Ce n’est que la veille de l’épreuve que les organisateurs ont reçu l’autorisation de la police… (nxp)