Le Bol d’or 2019 sera plus festif et disputé que jamais

La plus importante régate du monde en bassin fermé se prépare pour sa 81e édition qui sera une nouvelle fois festive et disputée. Lors d’une rencontre avec les médias jeudi matin, à 45 jours du départ, les organisateurs du Bol d’or Mirabaud ont lancé véritablement la campagne des inscriptions. «Une centaine d’équipages ont déjà franchi le pas, se félicite Rodolphe Gautier, le président du comité d’organisation. Mais c’est dès maintenant que la véritable vague d’inscriptions va se former. Il y avait 570 bateaux au départ en 2018. L’objectif est de faire aussi bien, voire mieux.»

Une victoire promise aux D35

Après les 80 ans de l'épreuve en 2018, c’est cette année le sponsor titre de la régate qui souffle son lot de bougies. L’établissement bancaire privé fête ses 200 ans. Cela valait bien - entre autres célébrations et événements - deux belles soirées de fêtes offertes au public le vendredi 14 et le samedi 15 juin. Avec au menu deux concerts sur le pont de la Neptune, qui sera amarrée au ponton d’honneur de la SNG. Rappel d’importance, le club est ouvert au public le temps de ce week-end de régate.

Sur le plan purement sportif, la victoire est promise aux D35, les catamarans les plus polyvalents du Léman ont raflé 14 des 15 dernières éditions. Chez les monocoques, on annonce la présence d’un Libera italien gonflé d’ambition. (nxp)