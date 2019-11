Le 57e Omnium genevois a fait la part belle aux anciens et à la jeunesse

À Lancy, le parc Navazza est un havre de paix et de nature méconnu. Il l’est un peu moins depuis que les adeptes du cyclo-cross s’y donnent leur rendez-vous annuel en clôture de l’Omnium genevois. L’endroit est idéal pour y tracer un circuit de derrière les fagots. Il est l’œuvre de Gilles Blaser, un spécialiste en la matière, vice-champion du monde il y a quarante ans dans le bourbier de Saccolongo. Samedi, le grognard genevois était là, le corps un peu cabossé après une méchante gamelle à vélo et le cœur battant. «Le cyclo-cross, c’est toute ma vie. Je l’ai découvert il y a tout juste 50 ans, sur la butte de Plan-les-Ouates. C’est la plus belle école de vie. Elle est source d’équilibre, elle aiguise les réflexes et elle forge le caractère», vantait l’intarissable «Bla-Bla».

Cet art cycliste, que l’on disait d’un autre temps, redevient à la mode. Il doit cette renaissance à deux jeunes champions hors norme, le Néerlandais Mathieu van der Poel et le Belge Wout van Aert, tous deux nés dans les labours et révélés depuis sur la route. «Ce sont des coureurs d’exception, des passe-partout qui défient les lois du milieu. En hiver, ils continuent de pédaler dans le terrain alors que les directeurs sportifs modernes ne jurent que par les stages d’entraînement au soleil et l’étude de leur computer.» Le commentaire appartient à un autre vieux combattant, le toujours jeune Pascal Richard, titré aux Mondiaux d’Hagendorf en 1988 et premier routier champion olympique en 1996.

L’Aiglon venait de boucler son dernier tour, largué par le vainqueur de cette 57e édition, le Bellegardois Boris Morand, mais heureux comme un gosse. Il y a cinq ans, sur l’insistance d’un pote, il s’est remis en selle et depuis, avec son gang, il écume les courses pour raviver ses sensations et affiner sa ligne. «Le pinard c’est bon, mais c’est encore meilleur après le vélo!» À 55 ans, l’ancien vainqueur du Tour de Romandie ou de Liège-Bastogne-Liège a encore de beaux restes et se frotter aux nouvelles générations est pour lui une formidable cure de jouvence.

À Genève, Pascal Richard ne pouvait pas être mieux servi. Cette année, récompense de son infatigable travail de promotion, l’Omnium genevois s’est découvert une seconde jeunesse. Sur 226 classés – un record – près d’un tiers des participants avait moins de 15 ans! S’ils viennent majoritairement de France voisine, ils sont aussi issus des clubs genevois à l’image de Guillaume Dugerdil, 10 ans, une graine de champion qui fait la fierté de son papy, l’ancien marchand de cycles Charly Rinsoz. Cette nouvelle vague se forme sur la piste ou dans le terrain, à l’enseigne des écoles de Genève Cyclisme. Et Martin Fanger, membre du cadre national de VTT, est l’un de leurs moniteurs.

Genevois d’adoption, l’Obwaldien sait, mieux que personne, montrer l’exemple. Il en a fait la démonstration en remportant les trois manches de VTT les doigts dans le nez. Mieux, par défi, il s’est élancé samedi quatre minutes après le peloton. Pour s’imposer finalement avec plus de deux minutes d’avance. Là où la plupart de ses rivaux perdaient les pédales dans un passage forestier scabreux, lui passait comme une fleur. Ou un avion! «C’était un bon entraînement», confiait-il sans la moindre vanité. Classé 8e des championnats de Suisse et 20e d’une manche de Coupe du monde en Allemagne, Martin Fanger (31 ans) connaît ses propres limites. Celles qu’il cherchera encore à dépasser en 2020 pour s’approcher un peu plus du podium de l’élite.