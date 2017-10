Las Vegas établit un nouveau record

Six victoires en sept matches: les Las Vegas Golden Knights sont devenus la première franchise de l'histoire à afficher un tel bilan pour ses débuts en NHL.

L'équipe du Nevada a conquis son dernier succès en date face aux St-Louis Blues (3-2 ap). C'est le Suédois William Karlsson qui a marqué le but de la victoire à 23 secondes de la fin de la prolongation.

Même s'il se montre plus discret, Luca Sbisa participe aussi à ce début de saison historique. Le défenseur zougois a joué pendant près de 19 minutes face aux Blues, bouclant la rencontre sur un bilan de -1.

Mauvaise nouvelle en revanche pour les Golden Knights, ils ont perdu samedi un deuxième gardien sur blessure, Malcolm Subban ayant rejoint Marc-André Fleury à l'infirmerie. Subban a réussi 37 arrêts face à St-Louis avant de sortir et de céder sa place au néophyte Oscar Dansk.

Parmi les autres Suisses en lice dans la nuit de dimanche, Timo Meier a connu la défaite avec San Jose contre les New York Islanders (5-3). L'Appenzellois a joué pendant 14 minutes (bilan -1) au cours d'une rencontre marquée par le festival de l'ancien Bernois John Tavares (New York) et de l'ancien Servettien Logan Couture (San Jose), auteur de trois points chacun.

Sans Denis Malgin (surnuméraire), les Florida Panthers ont dominé 4-1 les Washington Capitals. Egalement absent, mais sur blessure, Nino Niederreiter a assisté depuis les tribunes au succès 4-2 de son Wild de Minnesota sur les Calgary Flames. (si/nxp)