Laaksonen remet les pendules à l'heure

Henri Laaksonen (ATP 120), leader de l’équipe de Suisse lors du barrage de Coupe Davis qui l’oppose à la Suède ce week-end à Bienne, a tenu son rôle en battant vendredi le très modeste Jonathan Mridha (ATP 1094) en trois sets (7-6 6-2 6-3). Le Schaffhousois permet ainsi à la sélection dirigée par Severin Lüthi de boucler la première journée sur le score de une victoire partout.

Douleurs pour Huesler

Car avant cela, le Zurichois Marc-Andrea Huesler (ATP 386) s’était incliné contre Markus Eriksson (ATP 455), non sans avoir mené deux sets à rien et 4-1 dans la troisième manche. C’est toutefois à ce moment-là que le gaucher de 22 ans, bandé à la jambe dès le début de la rencontre, s’est mis à souffrir. «J’ai senti que ça tirait un peu, j’ai voulu compenser et les crampes sont venues, déplorait Huesler après sa défaite cinq sets et 3 h 42 (6-3 6-4 4-6 6-7 4-6). J’ai pris des trucs contre la douleur, j’ai essayé de prendre mon temps, mais ça n’a pas suffi.»

Pour son premier simple de Coupe Davis – il avait évolué en double contre le Kazakhstan en février –, le Zurichois au joli bras gauche, ultra dominateur dans un premier temps, n’a donc pas tenu la distance. «J’ai probablement un peu trop réfléchi, il y avait un peu de pression et je n’avais peut-être pas assez bu non plus, a-t-il expliqué. Il y a eu plusieurs facteurs et je suis très déçu, parce que je méritais de gagner ce match. Mais c’est comme ça. Je vais tout faire pour préparer la suite et faire en sorte que cela ne se reproduise pas deux fois.»

Après la déception, Henri Laaksonen a remis les pendules à l’heure. Sa mise en marche poussive une fois passée, le No 1 de la délégation suisse s’est baladé. Place au double, samedi, a priori avec une paire Luca Margaroli/Antoine Bellier côté helvétique. (nxp)