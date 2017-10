La saison continue pour Frei, Senderos et Affolter

Stefan Frei, le gardien du tenant du titre Seattle, Philippe Senderos et François Affolter ont des titres à défendre.

Deuxièmes de la Conférence Ouest derrière Portland, Seattle et Frei sont directement qualifiés pour le deuxième tour de ces séries finales. En revanche, François Affolter, avec San Jose, et Philippe Senderos, avec Houston, seront en lice mercredi et jeudi. San Jose se déplacera à Vancouver et Houston recevra Kansas City.

Il n'est pourtant pas acquis que le Biennois et le Genevois soient alignés lors de ces séries finales. Affolter a perdu sa place de titulaire à San Jose en ce mois d'octobre, alors que Philippe Senderos, handicapé par diverses blessures, n'a joué que deux rencontres avec Houston depuis son arrivée au Texas en août dernier.

Enfin, Blerim Dzemaili a mis un terme à sa saison en MLS sur une défaite. Montréal s'est incliné 3-2 à domicile devant New England pour terminer à la neuvième place de la Conférence Est. (si/nxp)