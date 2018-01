La revanche des Ajoulots

Le septième derby de l'arc jurassien a souri aux Ajoulots. Ces derniers ont dominé La Chaux-de-Fonds 3-2 aux Mélèzes et ils confortent leur 4e place au classement.

Entre Noël et Nouvel-An, le HCC était allé s'imposer 3-2 ap à Porrentruy. Les hommes de Gary Sheehan ont décidé de prendre leur revanche en terres neuchâteloises. Ce succès jurassien porte en partie le sceau de Léonardo Fuhrer. Le fils de l'ancien entraîneur Riccardo Fuhrer a signé un doublé pour porter son total de buts à 17 cette saison. Les Jurassiens ont forcé la décision dans le troisième tiers grâce aussi à Auguste Impose, auteur de son 4e but cette saison avec le HCA. Le but d'Augsburger, tombé à la 52e, n'aura donc servi à rien.

Dans l'un des derbies les plus chauds de Swiss League, Langenthal a pris le meilleur sur Olten 3-2. Du coup les Bernois reviennent à hauteur des Soleurois à la 2e place du classement avec 61 points mais un match de plus que les Souris. Rapperswil s'est de son côté fait surprendre à domicile 6-5 contre Thurgovie. Le leader compte encore onze points d'avance sur ses dauphins. (ats/nxp)