La loi du plus fort respectée chez les cadors

Fribourg a dû retrousser ses manches en deuxième mi-temps face aux Starwings finalement vaincus 77-61. Mais à la mi-temps, les joueurs de Petar Aleksic ne menaient que de quatre points (34-30).

La force des Fribourgeois, c'est de pouvoir compter sur plusieurs joueurs capables de marquer plus de dix points. Cinq joueurs ont ainsi dépassé cette barre symbolique. Bien entendu, Babacar Touré a régné sous les paniers avec son double-double traditionnel 14 points et 14 rebonds. Belle performance aussi de Natan Jurkovitz avec 12 points et 8 rebonds.

Les Lions assurent

Union Neuchâtel a lui aussi cravaché pour venir à bout de Boncourt. Les Neuchâtelois ont finalement triomphé 84-73 grâce à une belle deuxième mi-temps. Menés 46-38 à la mi-match, les Unionistes ont profité d'un troisième quart de feu (25-11) pour virer en tête et ne plus lâcher le leadership.

Les Lions de Genève ont connu une soirée tranquille à Vevey face aux Riviera Lakers. Les Lions l'ont emporté 74-52. Marko Mladjan et les Américains Addison et Williams ont fait le job et Vedran Bosnic a pu faire tourner son effectif. Dans les autres matches, Monthey a mangé Pully-Lausanne 85-55, Lugano a battu Swiss Central 94-83 et Massagno s'est débarrassé de Winterthour 99-67. (ats/nxp)