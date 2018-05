L’Américain de 61 ans est richissime (sa fortune est évaluée à 1 milliard de billets verts) et est propriétaire des Capitals de Washington, engagés en finale de la Coupe Stanley contre Las Vegas (1-0 pour Vegas dans la série). Des Américains, il y en a plein. Des Américains de 61 balais, il y a en une flopée. Des Américains qui détiennent une franchise de NHL, il y en 24. Et Leonsis a un sacré truc en plus que les 23 autres: en 1983, à peine sec derrière les feuilles, 20 millions de dollars en poche, il a connu des minutes effroyables qui ont conditionné sa vie, comme le narre la chaîne de télévision TVA Sports.

Ce jour-là, Leonsis embarque dans un avion, direction Washington. La tête dans les nuages, il est confronté à ce que nous redoutons tous. «Mesdames et Messieurs, en raison d’un problème avec le train d’atterrissage, nous allons essayer de nous poser sur le ventre de l’appareil.» La panique dure 35 minutes. Pendant que l’équipage prépare les passagers à un crash, Leonsis promet que, s’il survit, il dressera la liste de tout ce qu’il souhaitera accomplir dans sa vie.

Leonsis a survécu. Et a composé sa liste dès qu’il s’est retrouvé en sécurité. Cette fameuse liste comporte 101 objectifs. Des familiaux, des financiers (devenir milliardaire), des sportifs.

Objectif No 40 de la liste de Ted: acquérir une équipe de hockey. Le but est concrétisé en 1999, quand il débourse 80 millions de dollars pour s’offrir les Caps. Aujourd’hui, la franchise vaut huit fois plus.

Objectif No 41: remporter la Coupe Stanley. Il n’en a jamais été aussi proche, la dernière participation de Washington à la finale datant de 1998.

Que Washington se bidonne ou chiale au terme du combat des chefs, Leonsis pourra rédiger de nouvelles listes. Ce qui a fonctionné ou ce qui n’a pas fonctionné. Car depuis le cauchemardesque épisode aérien, Leonsis est devenu un apôtre de la liste. On exagère? À peine! Quand il avait acquis les Caps, le club n’avait que 2500 abonnés à la saison. Trois ans plus tard, il en avait 12 000. Entre les deux chiffres, une liste de 125 critiques émises par les supporters, qui ont été écoutés.

Alors là, on se dit: un club suisse sur votre prochaine liste, M. Leonsis?

(TDG)