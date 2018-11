La jeunesse de Genève Elite défie sans complexe l'armada d'Elfic Fribourg

Le défi est de taille, mais Romain Petit n’en fait pas une montagne. Le Parisien a une potion magique: la jeunesse et l’enthousiasme de son équipe. Et une philosophie: «C’est en regardant vers le haut du panier que l’on grandit.» Alors, c’est sans complexe que Genève Élite et son coach accueillent ce samedi (16 h) Elfic Fribourg sur le parquet du Sapay, à Plan-les-Ouates. Entre de surprenantes dauphines et les championnes en titre, le déséquilibre est indiscutable. En Coupe, il s’est soldé récemment par un écart de 33 points. «Réduire cette différence, c’est notre objectif cette saison», ajoute le technicien français, également responsable de la toute nouvelle académie.

À Genève, le basket féminin est en pleine reprise. La disparition d’Hope et les déboires de Genève Élite, relégué en LNB le printemps dernier, auraient pu l’envoyer par le fond. Heureusement, des passionnés ont refusé de sonner l’hallali. Pourquoi se saborder quand on possède un trésor qui ne demande qu’à fructifier? Repêchée, l’équipe battant pavillon de Lancy-PLO surfe aujourd’hui sur la vague du succès. En championnat, elle n’a subi qu’un écueil, une défaite au buzzer à Winterthour. Et samedi dernier, elle a étrillé Pully 101-62 avec sept marqueuses à plus de 9 points – contre les 53 réussis par les deux seules Américaines d’en face. Son collectif fait des merveilles.

Ancien assistant de Robert Margot, Romain Petit a su relancer une équipe sortie traumatisée d’une dernière saison partie à vau-l’eau. «Les filles ont retrouvé l’envie de jouer ensemble», dit-il. Mais pouvait-il imaginer pareil sursaut? «Je ne suis qu’à moitié surpris. Cela fait trois ans que je travaille ici, je connais bien l’effectif, il est truffé de talent», répond le formateur. Dire que sept de ses protégées, la plupart championnes de Suisse U19 la saison passée, n’ont pas connu le XXe siècle! Parmi elles, il y a Camila Martinez (17 ans dans quatre jours) et Emma Chardon (16 ans), intégrées cet automne dans l’équipe nationale élite.

Pour encadrer cette jeunesse battante, il fallait juste trouver le bon accompagnement. «Deux renforts étrangers qui ne monopolisent pas la balle en ne pensant pas qu’à leurs stats personnelles», précise Romain Petit. La bonne pioche, il l’a réalisée en engageant la meneuse américaine Alexis Gassion et l’ex-championne de WNBA Sabrina Palie. «Elles partagent leur expérience et se fondent parfaitement dans le collectif. Une vraie alchimie», ajoute-t-il. Il se félicite aussi du retour à Genève d’Anissa Toumi mais déplore son forfait samedi en raison d’une entorse à la cheville.

«Avec une blessée, deux malades et une préparation perturbée par l’absence de nos internationales, on ne défiera pas Elfic dans les meilleures conditions. On va bricoler du mieux qu’on peut pour espérer un exploit!» (TDG)