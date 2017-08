La fratrie Louissaint réunie à Vevey

Les trois frères Louissaint évolueront sous le même maillot lors du championnat 2017/2018. Les Riviera Lakers ont également engagé le cadet Axel (21 ans), qui évoluait à Lugano.

Axel Louissaint rejoint donc ses frères Steeve (29 ans) et Gardner (26 ans), qui débarquent respectivement en provenance des Lions de Genève et de Boncourt. L'arrière de 1m98 a tourné à 5,6 points et 3,1 rebonds la saison dernière avec les Lugano Tigers, dont il défendait les couleurs depuis deux ans.

Promus ce printemps dans l'élite, les Riviera Lakers ont également trouvé leur dernier renfort étranger. L'international sénégalais Mansour Kasse (25 ans) remplacera dans la raquette son compatriote Babacar Touré, parti à Fribourg Olympic. L'intérieur de 2m08 a terminé la saison 2016/2017 en 3e division espagnole, brillant en play-off sous le maillot du CB Moron (13,5 points, 7,5 rebonds). (si/nxp)