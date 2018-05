La championne en titre éliminée d'entrée

La championne en titre de Roland-Garros, la Lettone Jelena Ostapenko, no 5 mondiale, s'est inclinée dès son entrée en lice face à la 66e mondiale, l'Ukrainienne Kateryna Kozlova, en deux sets 7-5 6-3.

Depuis le début de l'ère professionnelle (1968), une seule tenante du titre avait été battue dès son premier match à Paris, la Russe Anastasia Myskina en 2005. Ostapenko avait fait souffler un vent de fraîcheur sur Roland-Garros l'an passé en y remportant, deux jours après son vingtième anniversaire, le premier tournoi de sa carrière.

Defending champion Jelena Ostapenko loses to Kateryna Kozlova in the first round. 7-5, 6-3.



This is only the second time in the Open Era that the defending French Open champion has lost in the first round (Anastasia Myskina 2005) pic.twitter.com/ux4FsIpPLe