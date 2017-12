La Suisse s'incline face au Team Canada

L'équipe de Suisse a buté sur la dernière marche à la Coupe Spengler. En finale, elle s'est inclinée sur un sec 3-0 contre le Team Canada, qui fête ainsi son quinzième titre à Davos. Avec ce troisième succès consécutif, les Canadiens comptent désormais autant de titres au palmarès que le club organisateur.

La Suisse était venue à Davos avant tout pour préparer les Jeux olympiques. Le coach national Patrick Fischer semblait satisfait de l'expérience: «Le bilan est très positif. Nous avons pu forger un excellent esprit d'équipe avec les joueurs et leur entourage présent à Davos. L'équipe a trouvé un bon équilibre. Certains ont montré de bonnes choses, d'autres ont un peu déçu», a souligné le sélectionneur, qui ne donnera pas de nom avant sa sélection définitive à fin janvier.

Certes, l'équipe de Suisse a bien enchaîné les matches. Mais elle a perdu le plus significatif, sans parvenir à inscrire le moindre but. A cinq semaines des Jeux, il y a de quoi s'inquiéter.

En finale, elle s'est inclinée sur un sec 3-0 contre le Team Canada. Les buteurs ont fait cruellement défaut dans le camp helvétique au moment d'aborder cette rencontre. Patrick Fischer avait décidé de se passer sciemment de ses deux meilleurs attaquants, Vincent Praplan et Denis Hollenstein, pour cause de tournus. Des regrets ? «Non, il y avait un tournus dans l'équipe. Nous étions là pour voir des joueurs dans la perspective des Jeux olympiques. Il fallait observer s'il y avait d'autres joueurs capables de faire la différence. Notre objectif no 1, c'était la sélection pour les Jeux, l'objectif no 2, gagner des matches.»

Manque de précision

La sélection helvétique a manqué de percussion quand il a fallu affronter l'excellent gardien Kevin Poulin. Le portier du Medvescak Zagreb, qui n'évolue plus en KHL, a pleinement sécurisé son équipe. Pour sûr, un club suisse à la recherche d'un gardien ferait une bonne affaire en l'engageant.

Les Suisses n'ont que rarement réussi à mettre sous pression les Canadiens. Ils auraient tout de même pu ouvrir le score avec un peu plus de précision au début de la deuxième période quand Blum (21e) et Fazzini (23e) ont joué les «snipers». Mais il en fallait plus pour surprendre Poulin.

«C'est facile de comprendre pourquoi nous avons perdu. Nous n'avons pas été capables de concrétiser nos nombreuses occasions. Notre deuxième période fut la meilleure du tournoi mais à la fin, c'était les Canadiens qui menaient 2-0. Ils ont su être plus précis. Et il faut aussi complimenter leur gardien, absolument extraordinaire», relevait Fischer.

En revanche, les joueurs à la feuille d'érable ne se sont pas posé de question après avoir récupéré dans leur camp un palet mal négocié par Bodenmann et Scherwey. Sur le contre, Zach Boychuk (Slovan Bratislava) ne laissait aucune chance à Genoni (28e). Et sur un engagement gagné par McClement, Noreau a profité de la passivité de la défense suisse - y compris celle du gardien du CP Berne - pour inscrire le 2-0 (32e).

Même s'ils ont montré un regain d'enthousiasme au début du dernier tiers-temps, les Suisses n'ont jamais assiégé le but de Poulin et se sont montrés maladroits de loin. Après avoir complètement manqué leur unique période de supériorité numérique, ils ont subi le 3-0 de la canne du Zougois David McIntyre, avec la complicité d'un Genoni bien terne dans cette finale (53e).

Les sélectionnés helvétiques ont paru bien émoussés treize heures après leur large victoire (8-3) contre Davos en demi-finale. Il est certain que le court laps de temps pour enchaîner avec la finale a été un handicap. Mais cela n'explique pas la totale faillite à la finition.

Télégramme

Team Canada - Suisse 3-0 (0-0 2-0 1-0)

6300 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: Lemelin/Stricker (USA/SUI), Fluri/Kaderli (SUI). Buts: 28e Boychuk (Noreau, Ebbett) 1-0. 32e Noreau (Bartley, McClement) 2-0. 53e McIntyre (Parenteau) 3-0.

Pénalités: 2 x 2' contre chaque équipe.

Team Canada: Poulin; Noreau, Bartley; Hickey, Goloubef; Schultz, Davies, Petschenig; Thomas, Kelly, Raymond; Hamilton, Ebbett, Boychuk; Evans, McClement, Sikura; Parenteau, Lapierre, McIntyre; D'Agostini.

Suisse: Genoni; Diaz, Geering; Schlumpf, Blum; Genazzi, Fora; Rathgeb, Kreis; Brunner, Cunti, Hofmann; Martschini, Richard, Herzog; Fazzini, Vermin, Rod; Bodenmann, Schäppi, Scherwey.

Notes: Team Canada sans Brust ni Spaling (blessés). La Suisse sans Praplan, Hollenstein, Suter ni Sutter (choix de l'entraîneur) ni Untersander (ménagé). 5e tir sur le poteau de Thomas. La Suisse sans gardien dès 57'22''.