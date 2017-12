La Suisse rejoint le Team Canada en finale!

Les joueurs de Patrick Fischer retrouveront donc le Team Canada, qui s'est qualifié avec un succès 5-2 contre les Tchèques de Hradec Kralove. C'est un peu la finale que tout le monde espérait. Elle permettra à la Suisse de compter au moins un match international dans cette Coupe Spengler, avec un affrontement contre une autre sélection nationale.

Patrick Fischer avait souligné qu'un affrontement entre l'équipe de Suisse et le HC Davos était une belle «story» pour le hockey helvétique (la dernière fois, c'était en 1964 avec un 3-3 comme résultat). Sans doute qu'il pensait intérieurement qu'elle serait belle surtout si la sélection nationale s'imposait.

Et ce fut loin d'être facile. Pendant deux tiers-temps, les Suisses ont été malmenés par les Grisons, qui ont même mené 3-2 à la 36e minute après un but du Suédois Nygren à 5 contre 4. Mais 67'' plus tard, les hommes de Fischer avaient repris l'avantage grâce à un but d'Herzog, bien servi par Fora puis 29'' plus tard, le défenseur zougois Dominik Schlumpf armait une frappe de mule pour battre Senn.

Les Suisses avaient retourné le score pour ne pas laisser s'instiller le doute dans leurs rangs. Il fallait bien ça parce qu'ils n'étaient pas parvenus à museler les Davosiens au cours de la première période. La sélection helvétique avait bien ouvert le score par Hollenstein (9e), mais Kousal avait répondu par une déviation victorieuse 35'' plus tard.

Puis Praplan surprenait le portier Senn dans un angle impossible. L'attaquant valaisan de Kloten trouvait un trou de souris au-dessus de l'épaule du gardien grison alors qu'il se trouvait sur la ligne rouge (12e). Mais là encore une fois, les hommes de Del Curto ont réagi rapidement. 55'' après l'exploit de Praplan, le Canadien Brandon Buck faisait se coucher Genoni précipitamment avant de le battre pour le 2-2.

Echec cuisant

Les sélectionnés helvétiques ont fini le travail au début de la troisième période avec trois buts en moins de trois minutes signés Blum (le premier but de la Suisse en supériorité numérique), Schäppi et Richard.

Les compagnons de Vincent Praplan n'auront qu'un peu plus de 13 heures entre la fin de leur demi-finale et le premier lâcher de palet contre le Team Canada. Sans doute que Patrick Fischer choisira d'aligner les quatre absents du jour pour amener un peu d'énergie à son équipe.

De son côté, le HC Davos quitte son tournoi sur un échec cuisant. C'est sa plus large défaite depuis 2012 et une finale perdue 2-7 contre le Team Canada.