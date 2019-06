La Suisse disputera l’Euro en 2020

Mission accomplie pour les handballeurs suisses! Mais il a fallu des nerfs d’acier à Andy Schmid et ses copains ce dimanche à Novi Sad dans une rencontre qui s’est jouée à couteau tiré, sur le fil du rasoir et dans une ambiance explosive. Après avoir manqué le coche mercredi dernier sur le parquet de Bossard Arena à Zoug, l’équipe de Suisse, qui avait été remise à l’ordre par la redoutable Croatie, multiple médaillée mondiale et olympique, a fini par atteindre son objectif face à un adversaire qui jouait aussi sa qualification. En ne s’inclinant que 32-31 en Serbie, la formation dirigée par Michael Sutter a validé son ticket pour l’Euro qui se déroulera en janvier prochain conjointement en Autriche, Norvège et Suède.

En ayant battu les Serbes 29-24 durant la phase aller, il leur suffisait en effet d’un match nul ou d’une défaite avec un écart de moins de cinq buts pour se qualifier: ce que les Helvètes ont réussi à faire, en s’armant surtout de patience, sans jamais s’affoler. Si la partie est restée longtemps serrée, les Serbes n’ont jamais pris plus de cinq longueurs d’avance (29-24, 49e). Et même si cela sentait, à ce moment-là, le roussi pour des Suisses cumulant les erreurs et ratant même un pénalty par Andy Schmid, une pénalité serbe salvatrice allait permettre à Tynovski et ses camarades de s’accrocher à leur bouée de sauvetage et très vite revenir dans la partie.

L’égalisation tombait à la 55e (29-29) avant que le visiteur s’octroie la seule fois du match un avantage d’un point (30-31, 57e). Il leur a suffi ensuite de gérer intelligemment le score dans les derniers instants. Profitant d’une supériorité numérique, les Serbes se sont contentés, peu avant le gong, de repasser devant et d’un succès de prestige.

Au coup de sifflet final, les deux équipes ont pu jubiler puisque la Serbie, finalement troisième avec une moins bonne différence de but, sera repêchée, comme elle fait partie des meilleurs viennent-ensuite parmi les huit poules des éliminatoires.

La Suisse n’avait plus participé à un grand événement depuis 2006 et l’Euro qu’elle avait organisé à domicile. (nxp)