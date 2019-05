La Suisse battue sur le fil par la République tchèque

Les hommes de Patrick Fischer ont concédé une troisième défaite de rang au championnat du monde. Déjà battus par la Suède samedi (4-3), la Russie dimanche (3-0), ils se sont inclinés 5-4 contre la République tchèque mardi après-midi lors du dernier match de la phase de poule.

L’équipe de Suisse devra se déplacer à Kosice – à plus de quatre heures de route de Bratislava – pour y jouer son quart de finale. Son adversaire sera connu ce mardi soir après les derniers matches de la phase de poule.

L’équipe de Suisse a abordé son duel face à la République tchèque du bon patin en prenant l’avantage grâce à Lukas Frick. Servi par Lino Martschini dans l’enclave (3e, 0-1), le défenseur du LHC n’a laissé aucune chance au gardien tchèque. Les Suisses ont ensuite concédé l’égalisation après s’être rués à trois à l’offensive, alors que Tristan Scherwey se trouvait sur le banc des pénalités. La sanction est tombée immédiatement : sur la contre-attaque, Jakub Voracek a pu tromper Reto Berra (13e, 1-1).

Arrivé lundi matin en provenance des Etats-Unis, Nino Niederreiter a disputé un premier match solide malgré le jet-lag. Dans une rencontre rugueuse, le Grison, d’un coup d’épaule, a même brisé un plexiglas après avoir reçu une charge de Jaskin en première période (10e), provoquant une interruption de jeu d’une dizaine de minutes.

Mayer remplace Berra

Trente-huit secondes après le début de la deuxième période, les Tchèques ont pris l’avantage par Simon (21e, 2-1). Démarqué par Voracek, Frolik a inscrit le 3-1 en solitaire et mis un terme à la journée de travail du gardien suisse (27e). Vingt-neuf secondes après l’entrée en jeu du portier de Genève-Servette, Robert Mayer, les Suisses pouvaient réduire la marque grâce à Scherwey, servi par Martschini depuis derrière la cage (27e, 3-2).

Mais une erreur de Frick en zone défensive a permis à Dominik Kubalik de redonner deux longueurs d’avance à ses couleurs (29e, 4-2). En troisième période, Scherwey a marqué son deuxième but du match après 107 secondes de jeu et du même coup complètement relancé son équipe (42e, 4-3).

Auteurs d’une excellente dernière période, les Suisses ont été récompensés à la 57e minute, lorsque Niederreiter a exploité un travail de Hischier et Josi (4-4). Les Suisses ont tenté le tout en sortant leur gardien dans les dernières minutes pour gagner ce match dans le temps réglementaire et conserver une chance de se hisser au deuxième rang de leur groupe. En vain, puisque les Tchèques en ont profité pour marquer le but gagnant dans la cage vide (59e, 5-4).

République tchèque - Suisse 5-4 (1-1 3-1 1-2)

Ondrej Nepela Arena. 9085 spectateurs.

Arbitres: MM. Bjork (Sue), Romasko (Rus), Golyak (Bie) et Oliver (EU).

Buts: 3e Frick (Martschini, Scherwey) 0-1, 13e Voracek (Kovar, Frolik/ 5 c 4) 1-1, 21e Simon (Voracek, Hronek) 2-1, 27e Frolik (Voracek, Simon) 3-1, 27e Scherwey (Martschini, Kurashev) 3-2, 29e Kubalik (Simon) 4-2, 42e Scherwey (Weber, Martschini) 4-3, 57e Niederreiter (Josi, Hischier) 4-4, 59e Rutta (5 c 6, cage vide) 5-4.

République tchèque: Bartosak; Hronek, Musil; Rutta, Moravcik; Gudas, Kolar; Sklenicka; Voracek, Frolik, Simon; Faksa, Vrana, Jaskin; Gulas, Kovar, Kubalik; Repik, T. Zohorna, Palat; H. Zohorna. Entraîneur: Riha.

Suisse: Berra (27e Mayer); Fora, Frick; Weber, Josi; Loeffel, Genazzi; Diaz; Ambühl, Bertschy, Moser; Andrighetto, Haas, Niederreiter; Hofmann, Hischier, Fiala; Martschini, Kurashev, Scherwey; Rod. Entraîneur: Fischer.

Pénalités: 7 x 2’ contre la République tchèque, 7 x 2’ contre la Suisse.

Notes: La République tchèque sans Chytil, Hrubec, Zamorsky (surnuméraires). La Suisse sans Genoni ni Praplan (surnuméraires). Temps mort demandé par la République tchèque (60e). La Suisse sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’15 à 57’54; de à 58’33 à 58’47 ; de 58’54 à la fin du match).

(nxp)