La Suisse bat le Canada et file en finale

La Suisse est en finale du Championnat du monde! Les joueurs de Patrick Fischer ont réalisé le match quasi-parfait pour frustrer le Canada de Connor McDavid pour une victoire 3-2.

On va bientôt être à court de superlatifs pour relater les succès de cette équipe de Suisse. Victorieux de la Finlande en quarts de finale jeudi soir, voilà que les Suisses se paient le Canada en demi-finale sans qu'il n'y ait rien à redire.

Game over. ???????? fights back in the 3rd, but falls 3-2 to ???????? in semifinals at #IIHFWorlds Game stats: https://t.co/TAhsJAKyvE pic.twitter.com/zYvQy0tsuX