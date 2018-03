La Fifa valide l'arbitrage vidéo pour le Mondial 2018

La Fédération internationale (FIFA) a validé le recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) lors de la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet). Le président Gianni Infantino l'a lui-même annoncé.

Feu vert confirmé

«Nous allons avoir le premier Mondial, en 2018, avec la VAR, cela a été approuvé, décidé, nous sommes bien sûr très contents de cette décision», a-t-il déclaré à la presse à l'issue d'une réunion du conseil de la FIFA à Bogota. L'instance a ainsi confirmé le feu vert déjà donné le 3 mars à Zurich par le Board, l'organe garant des lois du jeu de la FIFA.

Véritable révolution technologique, la VAR porte uniquement sur quatre cas: valider ou non un but, attribuer ou non un carton rouge, analyser une action pouvant valoir penalty, et enfin corriger une erreur d'identification d'un joueur sanctionné.

Une question qui divise

Expérimentée depuis 2016 dans une vingtaine de fédérations et sur environ 1000 matches, notamment dans les championnats d'Allemagne et d'Italie, la VAR divise encore largement les acteurs, les supporters et les amateurs. (afp/nxp)