La course de l'Escalade n'a pas à craindre la météo du week-end

En plus de quarante ans d'histoire, elle en a subi, des vicissitudes météorologiques. Des bourrasques de bise ou de vent, des pluies glaciales, des froids de canard, des giboulées de neige, un monceau blanc à déblayer en catastrophe, des éclaboussures de soleil et même un temps printanier. Non, blindée, la Course de l'Escalade n'a pas peur que le ciel lui tombe sur la tête. Surtout que la météo prévue pour ce week-end n'annonce pas de calamités naturelles. Juste une accalmie ensoleillée samedi et de la pluie dimanche...

Si les grenouilles de MétéoSuisse ne se sont pas mélangé les pinceaux, ce bulletin contrasté n'est pas de nature à mettre les organisateurs et leur armée de bénévoles en état d'alerte. Il faudra juste sortir les bottes (les Bastions sont de boue) et les cirés. «On n'a pas prévu de plan catastrophe mais on est paré à toute éventualité», confirme Jerry Maspoli, le patron de la manifestation. Heureusement, le froid annoncé ne sera pas sibérien (au plus bas 3 à 4 degrés dimanche en début de matinée) et on peut exclure tout risque de chute de neige. De toute manière, avec le carnaval de la Marmite et la bonne humeur des pelotons, cette 42e édition ne manquera pas de sel.

Pour les participants, ces prévisions feront donc des vernis et des mouillés. Samedi, pas la moindre goutte de pluie à l'horizon. Le ciel clément devrait même leur offrir de belles éclaircies. De quoi leur donner de l'entrain, même à la nuit tombée, lorsque la Marmite se mettra à bouillonner (dès 18 h 30 ) et lorsque la légion du Walking se mettra en ordre de marche à Veyrier (dès 19 h 15 ).

Une pèlerine pour les petits

Mais le ciel a ses humeurs et, le lendemain, il sera plus chagrin, au grand dam des coureurs du dimanche et du public. Premiers à trinquer, les tout-petits pourraient connaître un baptême de course arrosé et frisquet à l'enseigne de l'épreuve «enfant-parent», inaugurée cette année. «C'est forcément dommage. Il faudra bien les protéger avant le départ et prévoir des habits de rechange à l'arrivée. Mais durant la course, il est préférable de ne pas trop les couvrir tout de même. Une pèlerine légère et un bonnet sont suffisants, pas une longue doudoune qui va les gêner dans leurs mouvements», note Julien Salamun, toubib, coureur et... responsable de l'engagement des athlètes élite.