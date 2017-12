La Coupe Fred Fellay perpétue un nom et soutient une cause

Il y a dans son regard une flamme apaisée. Jérôme Fellay est heureux d’être là, dans cette salle qui porte le nom de son frère et qui, dès vendredi, servira de théâtre à la Coupe Fred Fellay. Le Genevois en oublierait presque son satané coude droit qui le meurtrit depuis un mois et qui l’obligera sans doute à rester sur la touche, lui qui espérait pouvoir disputer ce tournoi sous les couleurs de Chênois et de l’équipe nationale.

Si l’attaquant-réceptionneur n’a pas le don d’ubiquité, il témoigne ici d’une indéfectible affection pour ce frère disparu, international comme lui, terrassé il y a bientôt onze ans par une tumeur cérébrale. Son dernier match, Fred Fellay l’avait joué avec l’équipe de Suisse. Il avait vingt ans et un talent fou. Le suivant, il l’a perdu malgré tout son courage. Face à la terrible maladie, on ne joue pas à armes égales. Alors, forcément, Jérôme Fellay se moque un peu de sa fissure au cartilage du coude…

Un être qui tombe, c’est une famille en détresse et un club qui pleure. Et la vie qui continue. Et le jeu qui reprend. Mais jamais l’oubli. «Dès qu’on a été en état de penser à autre chose qu’au décès de notre fils, on s’est voués à faire vivre son souvenir», confie Marie-Claude Fellay. «J’ai eu très vite l’idée d’un tournoi, mais c’était compliqué à organiser. On a alors privilégié la création d’une fondation dédiée à la lutte contre les tumeurs cérébrales», poursuit la présidente de l’Association Frédéric Fellay.

Un combat de longue haleine

Depuis 2011, celle-ci œuvre en faveur de la recherche et accompagne les jeunes adultes malades, notamment en leur mettant à disposition un espace d’accueil dans le service d’oncologie des HUG. «C’est un combat de longue haleine qui vaut la peine d’être mené, au nom de Fred et de tous ceux qui souffrent de ce mal inguérissable. Il n’est jamais vain de lutter pour prolonger jusqu’au bout la qualité de vie des malades.»

Appelé de ses vœux par Marie-Claude Fellay, le tournoi a fini lui aussi par voir le jour. Son architecte se nomme Jérôme Godeau, un ancien coéquipier et entraîneur du joueur disparu, devenu également membre du comité de l’association. Sport aux vertus collectives reconnues, le volley-ball crée des liens, tressés comme les mailles d’un filet, et stimule les énergies. En toute logique, Chênois a adhéré au projet et apporté son expertise technique. Sur le papier, le résultat est d’ores et déjà une réussite. Sur le plancher de Sous-Moulin, là où les frères Fellay ont usé leurs premières genouillères, il promet beaucoup.

«Du haut niveau»

«Franchement, c'est du haut niveau», s'exclame Jérôme Fellay en détaillant avec envie la carte de visite des équipes invitées. Il pointe surtout le doigt sur Chaumont volley-ball 52, le champion de France en titre et leader actuel de Ligue A. Une référence en Europe. Puis il accueille avec ferveur son pote Sébastien Steigmeier, le pointu d'Amriswil et de l'équipe nationale, formé, comme beaucoup d'autres jeunes talents, à Chênois. «Notre but, c'est de promouvoir notre association, le travail du club et le volley-ball. Et mon rêve, c'est de rendre le tournoi pérenne pour qu'il perpétue le souvenir de Fred», confie Marie-Claude Fellay. Au public genevois d'y contribuer, l'entrée est gratuite!