La Coupe Fred Fellay offrira à Chênois trois sérieux sparring-partners

Entre la dinde et le réveillon, Chênois passera les fêtes de fin d’année au filet en formulant le vœu que la Coupe Fred Fellay lui donne autant la pêche que l’hiver dernier. Pour sa première édition, la compétition avait consacré l’équipe d’Ajaccio et permis aux volleyeurs genevois de s’aguerrir au contact d’adversaires de haut niveau. Tout laisse à penser que c’est grâce à cette excellente préparation qu’ils n’ont pas été loin, trois mois plus tard, de se qualifier pour la finale des play-off.

À Sous-Moulin, l’Europe frappe donc à nouveau à la porte. D’abord en Challenge Cup, avec la venue des Portugais de Caldas da Rainha, le 14 novembre. Puis à l’enseigne du tournoi créé en hommage à l’ancien jeune espoir du club décédé en 2007 des suites d’une tumeur au cerveau. L’association qui porte son nom et œuvre en faveur de la recherche en assure conjointement l’organisation avec Chênois.

Pour ce deuxième service, à l’affiche les 28 et 29 décembre, le casting a belle allure, non seulement parce qu’il convoque trois équipes réputées, mais aussi parce que le spectacle promis sera gratuit! Le public découvrira l’envergure des Néerlandais d’Abiant Lycurgus Groningen, champion national en titre, la puissance athlétique des Bulgares du SKV Montana et la science du jeu de Montpellier UC, emmené par le Cubain Javier González et l’international français Jean Patry. De sacrés sparring-partners pour Luka Babic et ses coéquipiers.

En attendant ce feu d’artifice, Chênois reçoit ce samedi Jona (18 h). Une partie certes moins «glamour», mais qui appelle une réaction après la lourde défaite subie il y a une semaine à Amriswil. (TDG)