La Coupe Fred Fellay a un bel avenir devant elle

«Franchement, je ne vois pas ce qui peut nous empêcher de renouveler l’expérience. Pour moi, le tournoi a un bel avenir devant lui», affirme Jérôme Godeau, le président d’organisation de la Coupe Fred Fellay. Pour étayer son propos, il détaille le succès de la première édition, disputée à Sous-Moulin entre Noël et Nouvel-An. Une manifestation à la fois festive et commémorative, dix ans après le décès du jeune volleyeur chênois, fauché par une tumeur cérébrale.

«Tout le monde a joué le jeu», se félicite l’organisateur en rassemblant dans un même éloge le nombreux public, les autorités cantonales, municipales et communales, de même que les sponsors, garants d’un budget de 50 000 francs, le personnel du centre sportif, aux petits oignons, et, last but not least, les équipes. «Grâce à elles, le spectacle a été à la hauteur de nos attentes. En finale, Ajaccio et Chaumont ne se sont pas fait de cadeau», poursuit Jérôme Godeau. À leur réception à Genève, il n’en menait pourtant pas large. À l’hôtel, les chambres attribuées ne comportaient que des lits doubles! «Heureusement, les Français se sont montrés arrangeants. On a mis les petits avec les grands!» Comme quoi, un volleyeur sait se plier en quatre…

Du côté des entraîneurs, la satisfaction a aussi été de mise. Entre la dinde et le champagne, il ne leur déplaît pas de garder leurs joueurs en action! «C’était une excellente mise en condition», affirmait dimanche Charly Carreño, le coach chênois, après une reprise ponctuée par deux succès. Seule la blessure de Stepan Abramov a un peu terni le tableau. Du côté de Chaumont, le leader de Ligue A, battu par Paris en championnat, le tournoi n’a en revanche pas eu le même effet! «J’espère que cela ne le dissuadera pas de revenir en décembre prochain», sourit Jérôme Godeau.

Car il y aura bien une nouvelle édition en 2018, sans doute dans le même format. Peut-être avec une nouvelle distribution. «On relancera l’équipe nationale, on pourrait se tourner vers d’autres pays comme l’Allemagne, la Belgique ou l’Espagne. On a ouvert notre palmarès, on a désormais une belle carte de visite! Mais une chose est sûre: avant de voir plus grand, on souhaite pérenniser le tournoi en consolidant ses bases. Gare à l’engouement! En sport, le plus dur n’est pas d’arriver au sommet mais de s’y maintenir!»

Partenaire de l’événement, l’Association Fred Fellay appelle bien évidemment de ses vœux la poursuite d’un tournoi qui entretient un souvenir et soutient une action. (nxp)