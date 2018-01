La Coupe Fred Fellay a pris un bel élan

Portée par le souvenir de celui qui a inspiré sa création, elle est bien sûr empreinte de nostalgie. Mais la Coupe Fred Fellay est aussi tournée vers l’avenir. C’est dans ce sens qu’elle a conclu sa première édition, marquée par un vif succès populaire et la victoire finale d’Ajaccio. Président du comité d’organisation, Jérôme Godeau ne cachait pas sa satisfaction à l’issue de ces deux jours de compétition. «C’est une réussite sur tous les plans, que ce soit en termes de niveau de jeu, de public et d’ambiance. Ce qui offre des perspectives réjouissantes dans l’optique de l’organisation d’une 2e édition en décembre 2018.»

Sur le parquet de Sous-Moulin, la finale tricolore attendue a bien eu lieu malgré l’exploit de l’équipe de Suisse, victorieuse du champion de France Chaumont (3-0). Emmené par Stephen Boyer, celui-ci a néanmoins justifié sa réputation avant de s’incliner en finale face à un rival corse bien plus déterminé. Spectateurs attentifs, Sébastien Steigmeier et Jovan Djokic, les deux ex-Chênois d’Amriswil, savent à quoi s’attendre. Ajaccio, leur futur adversaire en Coupe d’Europe CEV, sera un os dur à croquer!