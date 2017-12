«L'une des meilleures journées de ma vie»

La piste de San Candido n'a visiblement aucun secret pour Marc Bischofberger. Déjà vainqueur la veille dans le Trentin-Haut-Adige, l'Appenzellois de 26 ans y a décroché vendredi sa troisième victoire en Coupe du monde.

Vainqueur pour la première fois sur le circuit à Val Thorens en janvier 2015, Marc Bischofberger avait dû attendre presque trois ans pour regoûter au succès. C'est dire qu'il a donné un sacré coup d'accélérateur à sa carrière à San Candido avec deux victoires en deux jours.

Swiss ripper Marc Bischofberger made it two for two in at the Audi FIS Ski Cross Alps Tour finale in Innichen, taking the Tour trophy and a nice little holiday bonus for his efforts!



