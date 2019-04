L’ombre de Roger Federer plane sur Monte-Carlo

C’est la force de Roger Federer. Cette capacité à occuper les esprits même quand il n’est pas là. Au tournoi de Monte-Carlo, premier grand rendez-vous de la saison sur terre battue, le Bâlois est présent dans les conversations, faute de l’être sur les courts. En question: sa capacité à briller pour son retour sur terre, agendé dès le 6 mai à Madrid. «Ces deux dernières années, Roger a manqué au tennis pendant la saison de terre battue. Son retour est une bonne nouvelle pour le sport», acclame le numéro un mondial, Novak Djokovic. Le Bâlois avait fait l’impasse en 2017 et 2018 et n’a donc plus évolué sur cette surface depuis 2016. Une éternité aux yeux des terriens, pas grand-chose peut-être pour un champion comme Federer, souvent apparenté à un extra-terrestre.

«On verra comment Roger ajuste son jeu à cette surface après deux ans d’absence, mais je ne pense pas que ce sera un problème pour lui parce qu’il a du talent. Où que ce soit, il est un sérieux candidat à la victoire», souligne Rafael Nadal, terrien parmi les terriens. Djokovic abonde: «Il joue bien en ce moment. À Indian Wells, le rebond est assez haut, comme sur terre battue. Et Roger a plutôt bien géré les balles hautes dans sa carrière. Je ne vois pas en quoi la terre pourrait lui causer problème. Il faut toujours s’attendre à du bon de sa part. »

Si pour tout le monde, Djokovic en tête, Nadal reste la menace ultime et le grandissime favori sur n’importe quel court de couleur ocre, Federer vient juste derrière au regard de ses pairs. «Il saura adapter son jeu pour être performant, note Stefanos Tsitsipas, tombeur du Bâlois à Melbourne. S’il parvient à gagner ses matches en trois sets, il aura ses chances.» Même à 37 ans. «Il est hallucinant sur toutes les surfaces et son palmarès sur terre est époustouflant, rappelle Dominic Thiem, admiratif. Sans Rafa, il aurait sûrement remporté six ou sept fois Roland-Garros. Nadal était son principal obstacle.» L’Autrichien, finaliste à Paris en 2018, vient de battre Federer en finale à Indian Wells et reste convaincu des chances du Bâlois: «Roger joue encore à un niveau remarquable. Le premier set à Indian Wells était surréaliste. J’avais l’impression d’être dans un jeu de PlayStation. C’est incroyable. C’est une légende. Il doit juste adapter son jeu à la terre mais il s’entraîne déjà. Il sera fort à Madrid et à Roland-Garros.»

Même son de cloche chez Marin Cilic. Pour le Croate, Federer sera un des grands favoris à Paris, après Nadal et peut-être Djokovic, mais devant la nouvelle génération. «Au vu de ses résultats et de sa régularité, il est un candidat à la victoire à chaque Grand Chelem. Dominic Thiem a énormément progressé sur terre et sera aussi un favori. Mais je place Roger devant lui. »

Chez certains, cette foi en le maître confine presque à l’adoration. «Je suis excité à l’idée du retour de Roger sur terre, confie Kei Nishikori, 6e joueur mondial, finaliste l’an dernier à Monte-Carlo. Je l’ai joué une fois à Madrid et je suis persuadé qu’il peut encore obtenir de bons résultats sur cette surface. Je ne sais pas pourquoi il revient cette année, mais j’en suis heureux. Il reste mon idole. J’espère jouer contre lui.» Le Japonais ne voit pas en quoi ses deux ans d’absence auraient pu entacher le jeu de Federer sur brique pilée. Au point de moucher le journaliste italien qui le lui demande: «Je suis désolé de vous le dire mais c’est une question stupide. Roger est le meilleur joueur de l’histoire. Il est revenu de blessure après six mois et a remporté l’Open d’Australie. Il a un immense talent et travaille probablement plus que n’importe qui d’autre.»

Patrick Mouratoglou, coach de Serena Williams, abonde dans ce sens: «Le fait qu’il n’ait pas joué depuis un certain nombre d’années ne change strictement rien. Je ne vois pas en quoi ça peut poser un problème quelconque à Roger. Après, comme c’est une surface exigeante physiquement, je pense qu’il sera extrêmement agressif, peut-être encore plus que dans le passé. À Roland-Garros, ce sera un peu plus difficile en cinq sets, mais il est capable d’écourter les échanges même sur terre. Je ne suis pas inquiet pour lui. Après, il aura toujours la même problématique face à des joueurs, un en particulier, qui peuvent le bloquer et faire durer les échanges et qui posent des problèmes à tout le monde sur terre battue.»

Premiers éléments de réponse à Madrid. Une certitude: tous les regards là-bas seront tournés vers le maître. C’est la force de Federer, occuper les esprits, encore et encore.

