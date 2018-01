L’ombre de David Poisson hante toujours les esprits des Français

Au bar de l’Hôtel Regina, à Wengen, Sébastien, l’un des techniciens, se tape le front. «Kaillou, il est encore là, avec nous.»

«Kaillou», c’est David Poisson, qui s’en est allé, le 13 novembre à Nakiska, au Canada, skier au ciel avec les étoiles dans ce monde que l’on dit meilleur. Le descendeur savoyard de 35 ans avait été médaillé de bronze lors des Mondiaux de 2013 à Garmisch.

Comment vivre désormais sans lui? Dans les couloirs de l’établissement, l’atmosphère est plus lourde que d’habitude. Guido Meyer, le patron, a toujours de la peine à y croire. «Quel choc, il nous manque, à nous, à tous!» C’est ici que logent les skieurs français pendant cette étape de la Coupe du monde. Le tenancier bernois garde de lui, le souvenir de «quelqu’un de très doux, de vraiment sympa, qui aimait tellement revenir chaque année.»

Même si... «Il n’aimait pas trop ce tracé du Lauberhorn parce qu’il y avait trop de glisse, se souvient Patrice Morisod, qui a été son entraîneur lorsque le Valaisan travaillait pour l’équipe de France. Il préférait Kitzbühel, mais c’est surtout à Bormio que j’ai le plus pensé à lui car il se réjouissait tellement de retourner là-bas, sur la piste la plus difficile du circuit. J’ai dans ma tête des images de lui qui resteront à vie. C’était beaucoup plus qu’un skieur, c’était un collègue extraordinaire, une très belle personne avec un cœur magnifique.» Son sourire était une invitation au bonheur.

Plus dure a été la chute pour sa famille, l’équipe de France et tout le cirque blanc. Et plus spécialement pour ses coéquipiers. Johan Clarey, l’un des skieurs les plus âgés de l’équipe tricolore, qui prend régulièrement le train depuis Lauterbrunnen depuis 2005, a débarqué lundi pour la douzième fois dans la station de l’Oberland. «Mais, reconnaît-il, ce Lauberhorn risque bien d’être très difficile cette année.» Il l’est.

Plus le temps passe, plus c'est compliqué

À 37 ans, l’Annécien avoue qu’il a encore envie de s’entraîner dur, qu’il a encore la flamme et qu’il éprouve du plaisir à partir de longs mois de chez lui pour rejoindre le groupe, mais que ce n’est pas tous les jours facile. Forcément que la chute mortelle de son ami David l’a bien refroidi. «Si l’envie de jeter l’éponge ne m’a pas tout de suite traversé l’esprit, j’admets que plus le temps passe et plus c’est compliqué, assure Clarey. Je me pose de plus en plus de questions. J’ai de la peine à prendre des risques qu’il faut. Il va me falloir encore du temps et des kilomètres pour digérer tout ça.» Aujourd’hui, ils pensent «tout le temps» à lui dans le portillon de départ. «Dans le groupe, c’est comme s’il était toujours avec nous», renchérit Johan Clarey, bien marqué par cet accident, ce qui se ressent dans ses résultats, même s’il a terminé ce jeudi à un bon 6e rang d’un entraînement remporté par… Adrien Théaux, lui aussi bien décidé à lui offrir un succès.

Le souvenir de Danny Albrecht

Patrice Morisod, qui se trouvait en 2009 à Kitzbühel avec les Suisses lorsque Danny Albrecht était entre la vie et la mort, se souvient aussi d’une période difficile à gérer. «Didier Cuche et Didier Défago s’étaient imposés juste derrière, se rappelle le Valaisan. Lorsqu’il se passe un tel drame, les coureurs ne doivent pas se réfugier derrière l’excuse qu’ils ne parviennent plus à donner le 100%. Je comprends que l’ombre de David va encore longtemps suivre les coureurs français, mais ils ne doivent pas avoir peur de prendre le départ, sinon il est préférable qu’ils s’arrêtent tout de suite. C’est difficile à dire, mais il est important pour ces professionnels qu’ils tournent la page!» Et, même s’il est toujours là, qu’ils s’habituent à vivre sans lui, pour lui… (nxp)