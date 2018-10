L'incroyable série d'Elina Svitolina

En finale, ça fait deux ans qu'elle est injouable. Elina Svitolina (WTA 7) a remporté dimanche le Masters à Singapour, en battant l'Américaine Sloane Stephens (WTA 6) 3-6 6-2 6-2 en 2h24 pour le dernier match de la saison du circuit féminin.

L'Ukrainienne de 24 ans remporte ainsi sa neuvième finale de suite, série en cours depuis novembre 2016. Une première depuis l'Américaine Serena Williams en 2013. La nouvelle No 4 mondiale - elle le sera dès lundi - compte désormais treize titres à son palmarès, dont quatre remportés cette saison, à Brisbane, Dubaï, Rome et Singapour.

