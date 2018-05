L'incroyable histoire de Marco Trungelliti

Le lucky loser argentin Marco Trungelliti, qui avait effectué le voyage en voiture de Barcelone à Paris dimanche, s'est offert une victoire au premier tour face à l'Australien Bernard Tomic, ancien numéro 17 mondial tombé au 206e rang, en quatre sets (6-4 5-7 6-4 6-4) lundi à Roland-Garros.

Le 190e mondial, âgé de 28 ans, avait été repêché après le forfait de l'Australien Nick Kyrgios, encore trop juste (coude droit) pour honorer sa participation. Mais il avait déjà migré vers la Catalogne... Il a choisi de parcourir le millier de kilomètre le séparant de Paris en voiture, plusieurs vols vers la capitale française ayant été annulés dimanche soir.

The story gets even crazier: there were THREE Barcelona-to-Paris flights cancelled yesterday evening. So if Trungelliti hadn't gone by car, he probably wouldn't have made it here. #RG18 pic.twitter.com/ca9p85IYDo