L’inconstance fait capituler les Lions de Genève face à Neuchâtel

À 10 ans, la candeur et l’insouciance n’ont pas vraiment disparu. Sauf pour un club de basket qui a passé sa première décennie à claquer des titres, mais surtout à courir derrière Fribourg Olympic pour se refaire une place au sommet du championnat de Suisse. Depuis 2015, cet effort est demeuré vain et rappelle que les Lions de Genève affichent encore une négligence qui évoque un peu trop bien leur jeune histoire.

Pour le premier match de l’année de leur dixième bougie, les Lions ont encore témoigné d’un manque de maturité. Face à Union Neuchâtel, qui était à égalité avec eux à la deuxième place, cela était pourtant nécessaire. Pour rappeler aussi à Fribourg, vainqueur samedi à Lugano, que l’unique challenger réside au bout du lac Léman, et pas d’un autre. Raté, les Genevois ont perdu d’un point (76-75), et la finesse de l’écart n’est même pas de nature à les sauver.

Car le problème est plus profond que ça. «L’inconstance résume notre match», soupire Mikaël Maruotto. En la matière, les Lions triomphent. Le constat n’est pas nouveau, à force de passer la saison sur courant alternatif. Les Lions font des erreurs, donnent parfois l’impression de ne pas se trouver, voire de surjouer. Il y a ces ballons qui finissent hors des limites. Ou ces rebonds précipités, qui se muent trop facilement en pertes de balle. «Neuchâtel a été très bon défensivement, insiste le coach Adnan Chuk. Mais nous aurions dû mieux gérer certaines possessions.»

Un symbole? Ce début de troisième quart. Pendant six minutes et trente-cinq secondes, aucun Genevois n’a trouvé la faille. À deux points, les lay-ups manquaient de sérieux et les shoots à trois points de précision. «Nous aurions dû faire preuve de plus de concentration sur des choses que nous avions préparées, enchaîne le Suédois. Mais nous ne l’avons pas fait. Nous devons apprendre et travailler encore et encore.» Cela évitera de s’en sortir avec l’impression de gâchis, même si Neuchâtel a mérité son succès.

Une face B séduisante

Dans ce «sport de momentums» qu’est le basket, dixit l’entraîneur d’Union Daniel Goethals, ce sont bien les Neuchâtelois qui ont tiré leur épingle du jeu. Mais il aurait pu en être autrement, sans que l’analyse ne change du tout au tout. Car les Lions ont aussi eu une période de grâce, au 2e quart, sur laquelle ils pourront travailler. C’est la face B du club du Pommier, autrement plus attrayante. Elle suggère que les violons s’accordent. Ou que les solistes emmènent avec eux les autres. Comme quand le top-scorer Marquis Addison (22 points) décide que la ligne des trois points n’a rien d’un obstacle. C’est en grande partie lui qui a permis aux joueurs de Chuk de rentrer aux vestiaires avec un avantage de sept unités après une séquence à 19-2.

Finalement inutile, donc. Mais à garder en mémoire, pour continuer à progresser. «Nous devons nous focaliser sur cette période, car nous savons que nous pouvons jouer un très bon basket sur quelques séquences, souligne Maruotto. Il faut que l’on arrive à régler ce problème d’inconstance. Car contre des équipes comme Fribourg, Union ou Massagno, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Après, les matches se jouent à un point et ça devient du loto.» À retenir, avec les échéances qui arrivent. Dans moins d’un mois, les Lions retrouveront Union lors du Final Four de la Coupe de la Ligue. Au bout de celui-ci, l’idée de gagner un premier trophée d’anniversaire est séduisante.