L’avenir du tennis passionne l’ancienne joueuse

Si son paternel ne s’était pas brisé la clavicule à la suite d’une chute à skis, Christiane Jolissaint n’aurait pas occupé le 28e rang mondial au plus fort de sa carrière de joueuse professionnelle de tennis. «On a conseillé à mon père de pratiquer ce sport en tant que physiothérapie. Toute la famille s’est piquée au jeu. Je devais avoir 8 ou 9 ans.» À l’aise dans tous les sports, Christiane Jolissaint a gravi quatre à quatre tous les échelons qui se présentaient à elle. Discrets, ses parents l’ont soutenue comme il se doit, sans jamais sortir de leur rôle. Elle en a gardé un calme qui l’a toujours rendue très agréable aux yeux de tous.

Précoce, elle a décidé de son avenir à 13 ans, après avoir remporté le premier tournoi auquel elle avait participé à l’étranger, à Mulhouse. Dans la cour des grandes, curieusement, Christiane Jolissaint n’a jamais soulevé le moindre trophée en simple. Tout juste a-t-elle participé à une finale. Elle a laissé le souvenir d’une joueuse élégante, tournée vers le beau jeu, que l’on suivait avec plaisir. Et cela ne l’a pas empêchée de se forger une belle carrière, car l’exercice du double lui a davantage souri, au point de former l’une des trois meilleures paires du circuit avec la Néerlandaise Marcela Mesker. Elle en a profité pour atteindre le dernier carré de l’US Open un beau jour de 1984. Huit titres sont tombés dans son escarcelle. Il était temps.

Intégrer un groupe de joueuses lui a également beaucoup plu. Elle garde ainsi un souvenir impérissable de l’épopée qui lui a permis, avec l’équipe de Suisse, de se hisser en demi-finale de la Coupe de la Fédération, pendant féminin de la Coupe Davis, en 1983. Un des moments forts de sa carrière.

Cette vie de privilégiée, Christiane Jolissaint l’a adorée, mais pas plus que de raison. «Au début, tout est extraordinaire sur le circuit professionnel. C’est la grande aventure. On voyage beaucoup, on découvre d’autres cultures, d’autres langues, on fait des rencontres très enrichissantes. Après cinq ou six saisons, le circuit devient moins glamour, car les étapes sont toujours les mêmes, encore aujourd’hui, d’ailleurs. En dehors des gens que l’on revoit avec plaisir, ce sont les résultats qui importent le plus. Et puis, on doit faire attention à tout ce que l’on fait au cours de la journée, à ce que l’on mange en particulier. Cela finit par devenir pesant.»

Une autre époque

Christiane Jolissaint concède qu’il était difficile de conserver des amis, filles ou garçons. «On les perd gentiment, mais sûrement. Le joueur, lui, a plus de chance dans ce domaine. Le soir, il peut très bien se rendre au bar tout seul. Pour une fille, l’affaire s’avère plus compliquée, à moins qu’elle ne se déplace en groupe. Surtout qu’on est jeune, il ne faut pas l’oublier.»

Christiane Jolissaint estime qu’elle n’était pas prête, mentalement, à pratiquer le tennis au plus haut niveau. «À mon époque, on n’était pas suffisamment entourées. On ne bénéficiait pas d’un suivi psychologique ou diététique suffisant. La veille du match, par exemple, on nous conseillait souvent de manger un steak. Il faut dire qu’une seule personne se chargeait de tout. Tout est différent de nos jours. Les joueurs bénéficient d’une véritable armée. Quand j’y pense, je me dis que j’aurais pu et dû faire beaucoup de choses autrement. Je suis peut-être née trop tôt, tout simplement.»

Sa carrière de joueuse n’a duré qu’une dizaine d’années. Une méchante blessure à la cheville l’a peu à peu mise sur la touche, à 25 ans. «Je me suis tordu le pied dans une rigole en allant rechercher un lob, lors d’un match d’interclubs en Suisse. Deux ans plus tard, j’ai dû me résoudre à abandonner la compétition.»

Rebondir, comme la petite balle

Maturité par correspondance en poche, Christiane Jolissaint n’a pas tardé à rebondir. «J’ai toujours eu de la chance dans ce que j’ai entrepris. J’avais confiance en moi.» Elle a commencé par se faire une place au sein de l’organisation du tournoi féminin de Zurich, que dirigeait à l’époque René Stammbach, actuel président de Swiss Tennis. «Je connaissais parfaitement ce dont les joueuses avaient besoin. Cela m’a beaucoup aidée. Je suis restée au bord de la Limmat de 1989 à 1991. Ensuite, le tournoi a émigré à Genève. J’ai déménagé avec lui. Je n’ai plus quitté le bout du lac. Plus tard, lorsqu’un poste de responsable du Centre de Congrès de Palexpo s’est trouvé vacant, je n’ai pas hésité.»

Un mariage avec un Genevois rencontré à Montana, puis la naissance de ses deux garçons l’ont contrainte à revoir son emploi du temps. Elle en a profité pour reprendre du service avec le tennis. À Genève, tout ce qui concerne le développement du tennis chez les jeunes passe entre ses mains. Une de ses plus grandes fiertés. Qu’il s’agisse de l’Association cantonale genevoise (ARGT), de Swiss Tennis, de la Fédération européenne ou encore de la Fédération internationale, pour lesquelles elle s’est mise à disposition, Christiane Jolissaint a largement trouvé de quoi s’occuper. Impliquée et très compétente, notamment au chapitre des ressources humaines, elle fait l’unanimité autour d’elle. Elle parcourt entre 50 et 80 mails par jour. «Même pendant les vacances.»

Quand on demande à la vice-présidente de Swiss Tennis pour quelle raison elle ne viserait pas un poste de présidente de l’une de ces organisations, elle ne s’emballe pas. «Ce ne sont pas les responsabilités qui me font peur, même si cet aspect n’est pas à négliger, mais plutôt le fait de devoir voyager sans cesse. Je n’en ai plus envie. Il faut faire de la politique aussi. Je suis très bien comme ça.» Il ne manquait plus qu’elle soit modeste. (TDG)