L'ancien recordman Dick Quax est mort

Né aux Pays-Bas, Dick Quax avait remporté l'argent sur 5000 m aux Jeux olympiques de Montréal en 1976. Quax avait établi un an plus tard le record du monde sur la distance (13'12''9), qui avait tenu près d'une année.

This is @dickquax setting WR in 5000m in 1977. Marathon great Bill Rodgers paid tribute: “Dick Quax was one of the Kiwi Kings.

I ran 3 Track races in Europe in 78 and at one of them I was at the track and met Dick.

He was a Friendly guy who allowed me-th… https://t.co/qXQs0XCCES pic.twitter.com/rw5un80k6o