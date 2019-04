L’Ultra Montée du Salève, une folie télé-féerique

C’est une montagne qui se pose là, familière, sujette à bien des fantasmes et à toutes les descriptions. Une masse pachydermique, un bloc hiératique que gorges, grottes et sentiers entaillent. Elle a été le refuge de Frankenstein, l’inspiration des peintres et des poètes. «C’est le plus beau des terrains de jeu», s’émerveille Francesca Sacco, qui en connaît le Coin et tous les recoins.

Ce samedi, tel Lamartine, ils seront 450 coureurs à en «gravir la cime aux flancs azurés». Rien de plus banal en soi. Le Salève est l’excursion préférée des Genevois, une immense table de pique-nique. Seulement, ces gens-là — des barjots? — ne se contenteront pas d’une seule grimpette. En six heures, ils auront le temps d’en faire six, sept ou plus encore!

C’est le principe de l’Ultra Montée du Salève, créée il y a neuf ans par une foldingue du trail et un président de club, Gérard Brouard, d’Athlé St-Julien 74, tout aussi visionnaire. Son originalité mondiale n’a pas été protégée. «Qui sait, il existe peut-être une course du même type en Papouasie», glisse Francesca Sacco. On en doute, on imagine mal un téléphérique planté en pleine forêt tropicale. Mais une chose est sûre, le concept a été copié-collé sans vergogne, dans le Tetras, à Thollon-les-Mémises, à Rouen. «On est honoré et en même temps un peu froissé d’avoir été plagié», note la coureuse-journaliste, à l’origine de cette épreuve hors du commun.

Cela n’empêche pas le Salève de rester incomparable et son escalade compulsive inimitable. Francesca Sacco en compte plus de 6000 à son actif. C’est au cours de l’une d’entre elles, en «croisant un gars en short rose», qu’elle a eu l’inspiration. «Il répétait les montées pour faire du dénivelé. Je l’ai pris pour un fou. Mais non, en empruntant le téléphérique pour descendre, tout devient beaucoup plus normal. Ainsi, on évite les risques de blessures, on est fatigué avant d’être blessé. Depuis 2010, il n’y a pas eu d’accident, ou sinon un seul, un bénévole qui s’était coupé un doigt en tranchant une papaye.»

Voilà comment est née «la seule course d’endurance extrême qui ne fait pas mal aux genoux». «D’une certaine façon, on revisite le mythe de Sisyphe en douceur», sourit la «concierge du Salève». C’est elle qui s’est affublée de ce titre, c’est grâce à lui que le téléphérique lui a ouvert ses bras. «Dans la benne, ça souffle, ça rit, ça pue. Les premiers côtoient les derniers dans une joyeuse camaraderie», narre-t-elle. On s’y croirait.

Bigre, le Salève de la peur ne terrifierait-il plus ceux qui crapahutent en s’échinant sur ses dévaloirs de pierres? Non, rassurez-vous, sur le sentier du Pas-de-l’Echelle et sa pente moyenne de 28%, il faut toujours avoir le cœur bien accroché. (TDG)