L’Arabie saoudite a créé un grand terrain de sport dans le désert

L’Arabie saoudite n’est pas qu’une terre sainte de la religion musulmane. Depuis quelques années, le royaume est devenu un immense terrain de sport. Tennis, boxe, football, rallye-raid, rien ne semble pouvoir résister au formidable pouvoir d’attraction d’un pays qui sait mettre le prix pour attirer les stars du monde entier. Le Qatar a montré la voie à suivre avec un modèle bien huilé: utiliser le sport et ses supposées valeurs et vertus pour s’acheter une bonne conduite aux yeux du monde. Le voisin a tellement été efficace dans sa démarche qu’il a obtenu l’organisation du plus grand événement sportif mondial avec cette Coupe du monde de football 2022 qui a déjà tant fait causer.

Avec vingt-cinq ans de retard, l’Arabie saoudite suit le même chemin. Le fiasco de la guerre au Yémen et l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en octobre 2018 au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul ont été déterminants. Il fallait absolument agir pour adoucir une image sérieusement écornée. «Ce sont les mêmes agences de communication, françaises et américaines, qui sont derrière tous ces phénomènes que l’on appelle le soft power», explique la journaliste et écrivaine Clarence Rodriguez. Cette grande spécialiste du royaume, où elle a été correspondante pendant une dizaine d’années, est très critique. «C’est une technique bien connue de ces agences qui consiste à créer de véritables écrans de fumée en utilisant le sport, ou la culture, pour que l’on cesse de s’intéresser aux vrais problèmes des droits humains dans ces pays. Mais c’est comme mettre un pansement sur une jambe de bois.»

En d’autres mots, on feint l’ouverture pour mieux rassurer la communauté internationale. «Pour une simple et bonne raison, reprend Clarence Rodriguez. Le prince héritier Mohammed ben Salmane a mis en place le plan «Vision 2030» qui tend à diversifier une économie dépendante des énergies fossiles. Et pour cela, le gouvernement a absolument besoin de convaincre les investisseurs étrangers que le pays est en mutation. Mais tout cela est évidemment faux. Et la société saoudienne continue de bafouer certains droits humains fondamentaux. On dit par exemple que les femmes peuvent conduire. Mais c’est faux. Ce ne sont que quelques femmes, choisies selon des quotas bien précis, qui ont acquis ce droit. Et pendant ce temps-là, d’autres, qui ont revendiqué ce droit, sont toujours en prison. Voilà la réalité.»

L’appât du gain

Sachant cela, comment les sportifs peuvent-ils justifier de leur présence lors d’exhibitions montées à coups de millions de dollars? «Il n’y a aucune justification possible autre que celle de l’appât du gain», estime le chercheur Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève.

C’est tout le dilemme qui se pose. Doit-on y aller? Certains sportifs, comme le golfeur Rory McIlroy, ont dit non. Le Nord-Irlandais a même a refusé les 2,5millions de dollars que le Royaume lui proposait pour venir disputer une épreuve du Tour… européen à la fin de janvier. D’autres, comme les tennismen Stan Wawrinka, Gaël Monfils Daniil Medvedev et Fabio Fognini ou les boxeurs poids lourds Andy Ruiz Jr et Anthony Joshua, ont dit oui. Peu diserts sur le sujet, les athlètes estiment que les manifestations organisées dans le désert saoudien peuvent contribuer à montrer un autre visage de la société saoudienne. «Mais cet argument est totalement irrecevable, estime Clarence Rodriguez, car il ne s’agit que de «com» et de rien d’autre. Ce n’est que de la poudre aux yeux lancée à coups de millions de dollars et d’euros. Je ne veux surtout pas donner de leçon et juger ceux qui participent à ce mouvement. Chacun a son libre arbitre. Mais une chose est sûre, c’est que personne ne peut dire qu’il ne sait pas ce qui se passe dans ce pays et notamment le traitement qui est réservé aux femmes.»

Hasni Abidi, est presque encore plus sévère dans son jugement. «On ne peut pas dire que l’on va jouer un match en Arabie saoudite pour aider le pays. On a le droit de dire non. Je prends pour exemple la télévision espagnole publique, TVE, qui a décidé de ne pas répondre à l’appel d’offres pour la retransmission des matches du tournoi qui réunira le Real, le Barça, Valence et l’Atlético et qui est organisé en janvier (ndlr: du 8 au 12) à Jeddah. C’est selon moi un exemple à suivre. Pour dire que l’on ne veut pas, quelque part, être complice de ce blanchiment d’image par le sport qui a été mis en place par le gouvernement sur conseil de ces sociétés de communication surpuissantes qui avaient déjà œuvré aux Émirats et au Qatar.»

Un boycott à suivre? La tâche s’annonce très compliquée à en juger par le nombre d’événements majeurs que s’est déjà offerts l’Arabie saoudite et qui auront lieu en 2020 sous l’œil de bien des caméras. Dakar, golf , football, tennis, boxe: Mohammed ben Salmane dispose d’un chéquier illimité pour que le sport ne soit pas privé de désert.