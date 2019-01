L’Antigel Run se plaît à mettre en lumière des coureurs de l’ombre

C’est une course étonnante, qui détonne et qui déconne joyeusement. Le guitariste Eric Linder, son géniteur, l’a voulue «festive et rock’n’roll». Antigel Run est bien ainsi, et plus encore. Un micropeloton la décrit chaleureuse, conviviale, solidaire et un brin vicieuse. «A-t-on idée de concevoir un parcours aussi casse-pattes. Ça ne fait que monter et descendre», s’époumone Corentin, le visage rougi par l’effort. Tiré de son hibernation, il n’en a pas moins apprécié ce brusque réveil musculaire. Il est parfois bon de sortir des sentiers battus, d’échapper aux calendriers inflexibles. Courir en janvier, pourquoi pas?

Un art de vivre

Pour Tefera Mekonen, la question ne se pose pas. Courir est son quotidien. L’ancien paysan éthiopien s’est réfugié en Suisse il y a cinq ans pour fuir une vie sans avenir. Depuis, il est devenu un «serial-winner». Il court les petits cachets pour améliorer son ordinaire de requérant d’asile. À Berne, il a fondé une famille mais loge dans un autre foyer que sa femme et ses deux jeunes enfants. «Ce n’est pas facile mais je ne me plains pas», dit-il en allemand. Comme tout le monde, il a payé sa finance d’inscription.

Au parc La Grange, Tefera Mekonen a pris ses jambes à son cou et on ne lui a plus vu que les talons. «J’ai vite compris qu’il était illusoire de vouloir le suivre», dira Simon Senn, le vainqueur en titre. En 33’31, le coureur de la TV Länggasse a pulvérisé son record du parcours (34’27). Le Lancéen n’en prend pas ombrage. Pour le vidéaste, enseignant à l’HEAD, la course à pied est d’abord un art de vivre. «C’est mon moyen de locomotion de tous les jours. C’est comme ça que je vais au travail ou que je promène mes enfants dans leur poussette», explique-il. Entre deux galops, il prépare sa première pièce de théâtre, «C’est déjà demain».

Il pose un lapin

Pour Solomon Kidane, un autre migrant d’origine érythréenne, demain reste encore à faire. Comme Tefera et beaucoup d’autres, le Genevois d’adoption cavale lui aussi à la recherche d’un avenir meilleur. Antigel est sa course de cœur et l’Association Flag21, partenaire de l’épreuve, son havre de paix. «Notre but est de favoriser l’intégration par le sport, de créer du lien social, de valoriser cette population. Chaque samedi, on organise des entraînements en commun», rappelle Jérôme Berthoud. Le président prépare sa lampe frontale. Le soleil a tiré sa révérence, place à la course des lumières, le clou du spectacle.

L’Antigel Run ne serait pas ce qu’elle est sans ce cortège luminescent et enguirlandé qui serpente à travers les parcs au crépuscule. On y vient de loin. «Du pôle Nord», s’écrient quatre joyeux pingouins. On y vient surtout pour s’amuser. Cinq bornes, juste pour le fun. Eric Linder aurait dû se mêler à la fête, déguisé en lapin. «Mais j’ai perdu la tête», s’excuse l’organisateur.

La tête de course, Solomon Kidane ne la quittera pas. Frustré de terminer 2e du 10 km, il a remis ça! Une vie en courant, pour sortir de l’ombre.

Le record au féminin

Chez les dames aussi, le soleil a donné des ailes à Karen Schultheiss (32 ans). Irrésistible, la triathlète fribourgeoise établie au Grand-Lancy a amélioré de plus de deux minutes le record établi l’an passé par Laura Lyon (40’15 contre 42’28).