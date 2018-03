L'Américain Ken Flach est décédé

Le joueur Ken Flach avait cueilli l'or des Jeux de Séoul en 1988 avec Robert Seguso.

Son palmarès s'orne également de quatre titres du Grand Chelem. Sa carrière avait également été marquée par cette défaite en quatre sets toujours aux côtés de Robert Seguso lors de la finale de la Coupe Davis 1991 à Lyon. Les deux Américains avaient été débordés par Guy Forget et Henri Leconte qui s'étaient imposés en quatre sets pour donner l'avantage 2-1 à la France.

Mort de Ken Flach à 54 ans. A composé l'un des meilleurs doubles des années 80 avec Robert Seguso (2 Wimbledon, 2 US Open, champion olymp. 88). 1 des acteurs de la finale de Coupe Davis à Lyon (1991) et de la très controversée finale US Open 1985 contre Y Noah et H Leconte.

Cette défaite avait conduit le capitaine Tom Gorman à miser l'année suivante lors de la finale de Fort Worth contre la Suisse sur une autre paire de double, celle composée de John McEnroe et de Pete Sampras.

