Kriens retrouve la Challenge League

Vainqueur 2-1 à La Chaux-de-Fonds lors de la 29e et avant-dernière journée de la saison de Promotion League, Kriens est assuré de retrouver la 2e division cet été, après une absence de six ans. L'équipe de Bruno Berner avait quitté le giron de la SFL au terme de l'exercice 2011/12 et avait même connu une relégation en 1re ligue en 2013/14. (si/nxp)