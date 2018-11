Kinigamazi va combattre sous chapiteau

Pour la troisième fois, Patrick Kinigamazi va remettre en jeu son titre des superplumes de la World Boxing Federation. Il affrontera le redoutable Anglais Jordan McCorry (17 victoires, 3 nuls, 1 défaite) en douze reprises le jeudi 13 décembre. Cette confrontation aura pour cadre le Cirque Pajazzo, dont le chapiteau sera planté sur la plaine de Plainpalais durant la période des fêtes de fin d’année.

Après son net succès aux points face au Nicaraguayen Ramiro Blanco le 1er juin, le combattant du Club pugilistique de Carouge a pris quelque repos durant l’été. «En fait, je n’ai jamais vraiment cessé de m’entraîner, afin de conserver mon endurance et ma pugnacité. J’ai retrouvé mon mentor Giorgio Costantino au début de septembre et nous avons graduellement monté en puissance dans ma préparation. Je vais encore la peaufiner jusqu’au 4 décembre, puis j’effectuerai principalement du maintien et du travail technique et tactique. Le groupe de sparring-partners s’est encore renforcé, ce qui me permet de réaliser beaucoup plus de rounds qu’auparavant. Une amélioration que j’apprécie énormément. J’ai envie, confiance et je me sens déjà très fort, surtout mentalement», confie-t-il.

Cinq autres combats professionnels sont encore à l’affiche, avec Kongolo, Graidia, Kassongo, Bouhi et Ben Hamira.

Prix: entrée 50 fr. Repas de gala (tables de six) 200 fr. par personne.

(TDG)