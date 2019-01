Killian Peier en quête de sa pleine confiance à Innsbruck

C’est la deuxième fois, après l’édition 2017-2018, que Killian Peier (23 ans) dispute l’intégralité de la plus prestigieuse épreuve de la Coupe du monde. Lors de sa première Tournée, le sauteur du SC Vallée de Joux avait manqué de peu une entrée dans le top 30 (32e). Cette fois, à l’occasion de la 67e édition de cette vénérable compétition, il possède une chance de faire bien mieux encore.

Il occupe en effet la 18e place provisoire après les deux premières manches, disputées sur les tremplins bavarois d’Oberstdorf (19e) et de Garmisch-Partenkirchen (23e). «J’ai eu de sacrés adversaires.» Après des sauts de qualification en demi-teinte, Peier s’était retrouvé face aux Polonais Kamil Stoch, double tenant de la Tournée, puis Piotr Zyla, actuel 2e du classement de la Coupe du monde. «C’était un peu frustrant de faire des qualifications aussi moyennes et d’être repêché en «lucky loser», peste le Vaudois.

C’était d’ailleurs sans doute mes moins bons sauts en qualifs depuis un moment. Mais j’ai quand même la satisfaction de savoir que mon saut de base est présent et qu’il est assez bon pour me qualifier parmi les trente de la première manche. Ensuite, j’ai encore quelques détails à régler pour être au mieux en deuxième manche aussi, mais c’est globalement positif.»

Ce jeudi, les sauteurs ont rendez-vous à Innsbruck (Aut). Les qualifications démarreront à 14 h sur le redoutable tremplin de Bergisel, avec son aire d’arrivée en montée. Killian Peier, qui a déjà évolué à deux reprises sur ce site, en 2016 et 2018, espère y retrouver sa pleine confiance. «Je sais que je suis capable de faire mieux, mais le défi le plus difficile est de me le prouver à moi-même. Je veux m’approcher le plus possible de mon saut parfait. C’est une chance de pouvoir sauter devant des foules de plus de 20'000 spectateurs à chaque fois. Ça aide certainement à sortir le meilleur de soi-même.»

Le concours à proprement parler se disputera vendredi, dès 14 h également, en deux manches. La tournée se terminera samedi et dimanche avec la quatrième et dernière étape, à Bischofshofen (Aut). (TDG)