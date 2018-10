Kevin Romy: «Oui c’est une bonne leçon»

Comme tous ses coéquipiers, qui ont rejoint le car du retour la tête basse, Kevin Romy a mis du temps avant de sortir du vestiaire où il a fallu évacuer une grosse frustration après une défaite rageante à Rapperswil (4-3), sur la patinoire du dernier de classe, qui ne s’était imposé qu’une fois en dix rencontres cette saison.

Kevin Romy, voilà six matches hors des Vernets et autant de défaites en championnat: comment expliquez-vous ce nouveau revers sur la route?

Je dirais que ce mardi on a eu quelques occasions, mais malheureusement on n’a pas été en mesure de les concrétiser. C’est rageant car c’est le genre de rencontre qu’on ne peut pas se permettre de perdre et oui, cette défaite nous fait mal.

Vous meniez 2-0 après dix minutes de jeu, puis, contre le cancre du championnat, au lieu de dérouler vous vous êtes curieusement écroulé: c’est quoi le problème?

On a commis des erreurs qui nous ont coûté chères et on n’a pas été capables de gérer notre avance acquise au premier tiers. Je dirais que depuis la première minute où on a été dominé, on n’a pas su se mettre comme il fallait dans notre plan de match où il était prévu de maintenir Rapperswil sous pression comme on le fait systématiquement à Genève.

Pourtant, quand vous revenez à 4-3, il restait encore cinq bonnes minutes pour ramener au moins un point?

Encore une fois, on a sorti le gardien, on a eu une opportunité en supériorité numérique, mais on n’a pas réussi à mettre le puck au fond alors que Rapperswil a marqué deux fois en power-play, c’est également ce qui a fait la différence.

Vous avez beaucoup tiré, mais quel manque de réalisme...

Je pense que le choix des shoots est aussi important. S’il n’y a aucun joueur devant le gardien, cela devient compliqué. Il y a eu énormément de tentatives depuis la ligne bleue mais le portier de Rapperswil, Nyffeler, a eu tout le temps de voir le puck arriver. Si on ne met pas de pression devant lui, n’importe quel goalie va arrêter le tir. On n’a pas mis assez de pression devant la cage, pourtant on le sait que nous devons mettre plus de trafic devant le gardien, c’est notre jeu.

Chris McSorley a parlé d’une bonne leçon pour votre équipe...

Ce qu’on doit retenir c’est qu’il n’y a pas de petit match même si c’est le genre de partie, comme je l’ai dit, qu’on n’a pas le droit de perdre. Alors oui, c’est une bonne leçon. On doit continuer à travailler, à apprendre de nos erreurs et on sera meilleurs le prochain match.

Samedi, c’est Langnau aux Vernets, là où vous ne perdez pas?

On a quelques jours pour apprendre de cette leçon et revenir plus fort contre Langnau. (nxp)