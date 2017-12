Kane finit meilleur buteur de 2017 devant Messi

Harry Kane est vraiment irrésistible. L'attaquant anglais de Tottenham, auteur d'un triplé à Wembley contre Southampton (5-2) lors du Boxing Day, a battu deux records.

Grâce à ses trois réussites, il a porté son total de buts inscrits en 2017 à 56, toutes compétitions confondues. Il dépasse Lionel Messi (Barcelone et Argentine), qui en a marqué 54 depuis le 1er janvier 2017. Messi a atteint ce total en 64 matches, alors que Kane y est parvenu en 52 parties.

Le numéro 10 des Spurs a aussi battu le record du nombre de buts inscrits en une année civile, qui était détenu depuis 1995 par Alan Shearer (Blackburn Rovers) avec 36 réussites. Avec les trois réussites face aux Saints à Wembley, Harry Kane a trouvé la cible à 39 reprises.

Alan Shearer, beau joueur, l'a félicité sur Twitter: «Tu as eu une magnifique année 2017, tu mérites ce record. Bien joué et continue à bien travailler comme ça».

You’ve had a magnificent 2017 @HKane. You deserve to hold the record of most @premierleague goals in a calendar year. Well done and keep up the good work. ???????????????????