Julien Wanders est reparti à fond la caisse

Samedi dernier, à Bulle, il est tombé du ciel comme un extraterrestre. Julien Wanders revenait d’Iten, son camp d’entraînement kényan, et il a survolé la corrida fribourgeoise en débitant les kilomètres à la hache, par tranches de 2’ 38’’! Malgré un gros rhume, il a raflé la victoire et le record du parcours (8 km) en 22’ 27’’, soit 18 secondes de mieux qu’en 2017. «Moi, ça ne m’intéresse pas de battre les records avec des pincettes», se marre-t-il.

Les records, le jeune prodige du Stade Genève les a collectionnés à la pelle cette saison. À ce rythme, il pourra bientôt ouvrir un musée. Le plus prestigieux – celui des 10 km sur route en 27’ 32’’ – orne pour l’instant les tabelles européennes. Là aussi, comme souvent, il s’est surpassé. «Désormais, j’arrive vraiment à exprimer tout mon potentiel. En course, je suis en pleine confiance, je n’ai pas peur de descendre mes chronos de trente secondes», dit-il. C’est ce qu’il a réalisé en octobre à Durban, dans le sillage de l’Ougandais Joshua Cheptegei, devenu depuis recordman du monde du 15 km en 41’ 05’’. «Je ne suis pas tombé sur un charlot», commente-t-il.

Julien Wanders ne semble pas avoir de limites. Alors oui, il évoque le record du monde (26’ 44’’) comme d’autres parleraient de leur prochain but de vacances. «Si on n’est pas ambitieux, on ne va nulle part», affirme-t-il. La gageure le motive. «Parce que je n’ai qu’une envie, progresser. Et parce que j’ai le temps…» ajoute-t-il. Il est vrai qu’il n’a que 22 ans.

Son exploit de Durban a déclenché une pluie de louanges. «Ça fait plaisir, pendant deux ou trois jours, je m’en gargarise. Et puis je crache tout et je me remets au travail. La vie simple d’Iten me ramène vite sur terre.» La toux entrecoupe ses propos. Dimanche, elle l’a même incité à sécher l’entraînement. Fait rarissime. Cet été, en vacances à Corfou, il s’est abstenu pendant trois jours avant de trouver un tapis de course. «Je n’avais qu’une hâte, reprendre ma préparation.»

Le voilà donc reparti en campagne, en route pour de nouveaux défis. En piste aussi, ce domaine dont il ne maîtrise pas encore tous les secrets comme l’ont démontré ses finales estivales aux Européens de Berlin (7e du 10 000 m, 8e du 5000 m). «Sur piste, je manque encore d’expérience, de confiance en moi. Je me pose trop de questions.» Devant lui, il y a les Mondiaux de Doha, les JO de Tokyo. Et puis, plus loin, le marathon et sa terre promise. Mais avant, il y aura la Course de l’Escalade, dont il est le vainqueur en titre, et un nouveau record à chasser... (TDG)