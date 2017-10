Julia Görges titrée après une disette de six ans

Julia Görges, 27e joueuse mondiale, a remporté le tournoi de Moscou.

Il s'agit du troisième titre de sa carrière, mais du premier depuis six ans. Les deux précédents trophées de la joueuse âgée de 28 ans avaient en effet été remportés à Bad Gastein en 2010 et à Stuttgart en 2011.

«Je me sens génialement bien! a déclaré Görges. J'ai travaillé dur pour ce moment. Je suis si heureuse et émue», a ajouté la tête de série no 7 du tournoi qui a souhaité partager sa joie avec sa jeune adversaire.

Görges, qui disputait sa quatrième finale WTA de la saison, a pris le service de son adversaire dans le premier set qu'elle a bouclé en 24 minutes. Elle a ensuite récidivé dans la seconde manche pour s'adjuger son premier tournoi de l'année. «Je reviendrai l'an prochain pour défendre mon titre», a-t-elle annoncé. (si/nxp)