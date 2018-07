Il y aura Danijel Subasic dans la cage de la Croatie, on connaît ses qualités, il sort vainqueur de deux séries de tirs au but. Mais en face, il y a aussi un «client». Et là, c’est déjà plus surprenant, tant l’Angleterre peine à trouver un taulier sérieux à ce poste en vue. Southgate semble pourtant tenir son homme avec Jordan Pickford. Comme quoi, tout sourit au sélectionneur anglais.

«Pied gauche exceptionnel»

Il en est un qui n’est pas surpris de voir le dernier rempart des Three Lions évoluer à ce niveau: Christopher Routis. De retour à Servette cette saison, le défenseur français a joué une saison avec Pick­ford à Bardford City (2014-2015). Il dit pourquoi ce gardien-là est un sacré atout pour l’Angleterre.

«Il était prêté par Sunderland quand il est venu à Bradford, il avait 20 ans, explique Routis (ndlr: depuis, Everton a déboursé en 2017 près de 40 millions de francs pour l’avoir). On a tout de suite vu ses qualités. Un très bon jeu au pied. En fait, il a un pied gauche exceptionnel. Il lui arrivait, quand j’étais dans les 16 mètres d’en face, de me crier: «Chris!» Et là, je ne bougeais pas: de l’autre côté du terrain, il fouettait une volée coupée et le ballon arrivait sur la poitrine avec une précision folle. Je n’ai jamais vu ça.» C’est ce qui a séduit Southgate aussi. Pas de comparaison avec un Joe Hart et ses hésitations, il n’est d’ailleurs pas en sélection puisque cette Angleterre se veut joueuse.

Patron sur la pelouse

«Jordan Pickford n’est pas comme les autres portiers anglais, poursuit Routis. Il ne soulève pas des tonnes en salle de musculation: il privilégie la mobilité. S’il n’est pas aussi spectaculaire dans ses parades que certains, il est très efficace. Et puis il est très sûr de lui sur un terrain. On pourrait prendre ça pour de l’arrogance, mais ce n’est pas le cas. En fait, il est cool en dehors. Un peu réservé. Il se transforme en patron seulement sur la pelouse.»

C’est tout ce dont avait besoin l’équipe d’Angleterre pour ce Mondial russe.

(TDG)